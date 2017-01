Neunkirchen. (kzr) Gesellig, informativ und christlich: So will der katholische Frauenbund Neunkirchen sein neues Vereinsjahr gestalten. Vorsitzende Regina Völkl präsentierte dafür bei der Hauptversammlung 18 geplante Aktionen. Ebenfalls auf dem Programm steht die Primiz von Diakon Johannes Bosco, welche die Frauen begleiten wollen.

Im Jahresrückblick erwähnte Schriftführerin Maria Gabler Veranstaltungen wie Lumpenball, Ausflüge, Sommerfest, Pflanzenbörse oder Vorträge und Referate. Im Kassenbericht sprach Jutta Hartung von einem Überschuss. Und das trotz größerer Ausgaben, unter anderem für neue Sitzgelegenheit und Hinweisschilder an der Lourdesgrotte, das Primizgeschenk zur Priesterweihe von Pater Jobins in Indien und die Unterstützung der St.-Dionysius-Sternsinger sowie Spendenaktionen.Präses Armin Spießl ging in seinem Grußwort auf die tiefere Bedeutung des Wortes "Segen" ein. Er schloss seine Ausführungen mit den Worten: "Der Frauenbund ist ein wahrer Segen für die Pfarrei." Abgerundet wurde die Veranstaltung durch einen informativen Vortrag von Horst Schedl vom Schuhhaus Gößl über verschiedene Fußkrankheiten und deren Therapiemöglichkeiten ohne operativen Eingriff.