Der Bulgare Yuliyan Emaylov möchte arbeiten, sich integrieren. Daher ein Sprachkurs. Weil er sich aber selber darum kümmert, gibt's kein Arbeitslosengeld. Stattdessen Probleme mit der Arbeitsagentur Weiden. Die verweist auf das Gesetz: "Kein Ermessen." Über ein System, das Eigeninitiative bestraft.

Anwältin: "Sonderfall"

Froh über Sozialsystem

Es wird kein Unterschied zwischen Ausländern gemacht, die sich integrieren wollen, und denen, die keinen Bock haben. Gerhard Zenger

Integrationskurs kein Muss Nicht für jeden Ausländer, der nach Deutschland kommt, ist ein Integrationskurs verpflichtend. Für Unionsbürger wie Yuliyan Emaylov ist er zum Beispiel nicht vorgeschrieben. Sie haben aber eine Berechtigung, an einem Kurs teilzunehmen. Für bestimmte Flüchtlinge ist er laut Rechtsanwältin Monika Sehmsdorf dagegen Pflicht. Ist der Integrationskurs verpflichtend, schließt das eine Verfügbarkeit am Arbeitsmarkt nicht aus.



Für Ausländer, die lediglich eine Berechtigung haben, gibt es einen anderen Weg, wie sie trotz Integrationskurs für den Arbeitsmarkt verfügbar sind. Weidens Arbeitsagenturchef Thomas Würdinger erklärt: "Im Rahmen einer Beratung wird festgestellt, in welchen Bereichen es Probleme gibt. Liegt es an der Sprache, wird geraten, an einem Integrationskurs teilzunehmen. An so einem Kurs, bei dem man dann trotzdem verfügbar ist." (jut)

Im Keller von Gerhard Zenger herrschte jahrelang Chaos. Dann kam sein Schwiegervater Yuliyan Emaylov nach Deutschland und hat alles aufgeräumt, erzählt der 49-jährige Weidener. Ist heute etwas in seinem Haus kaputt, schaut der Bulgare vorbei und repariert es. "Er ist so ein fleißiger Typ", sagt Zenger. Früher in Bulgarien habe er als Schweißer und Automechaniker gearbeitet. "Er hat immer geschuftet." Das ist seit Ende des letzten Jahres vorbei.Emaylov ist arbeitslos. "Nicht gut", sagt der 57-Jährige, der seit über zwei Jahren in Deutschland lebt. Er möchte arbeiten, unbedingt. Geht aber nicht, weil er fast kein Deutsch spricht. Deswegen besucht der Bulgare seit Januar einen Integrationskurs mit Sprachtraining. Möglichst schnell möchte er die Sprache lernen. Einen Job als Schweißer habe er bereits in Aussicht, sagt sein Schwiegersohn. Die Familie kümmerte sich selbstständig um einen Kursplatz in der Volkshochschule. Ein Fehler, wie sich herausstellte.Seit Februar bekommt Emaylov kein Arbeitslosengeld mehr. Der Grund: Weil er täglich paukt, gilt er als "nicht verfügbar" für den Arbeitsmarkt. Seitdem lebt er mit seiner Frau Yuliya von nicht einmal 600 Euro Hartz IV. Um wieder Arbeitslosengeld zu erhalten, müsste er die Fortbildung abbrechen. Aber: Ohne Kurs kein Job. Ein bürokratischer Teufelskreis, der laut Rechtsanwältin Monika Sehmsdorf durchbrochen werden könnte - würde die Arbeitsagentur Weiden mitspielen. "Herr Emaylov ist kein Einzelfall", sagt die Weidener Juristin. Sie habe noch eine weitere Mandantin mit dem gleichen Problem. Auch sie stammt aus der EU. Für diese Zuwanderer ist ein Integrationskurs nicht verpflichtend. Bedeutet: Es handelt sich dabei um eine Maßnahme, die nicht direkt über das SGB III gefördert wird.Sehmsdorf stellt eine mögliche Lösung in den Raum: Die Anwältin verweist auf Paragraf 139 des SGB III, Sonderfälle der Verfügbarkeit. Darin steht: "Selbst wenn jemand eine Weiterbildungsmaßnahme macht, die nicht direkt von der Bundesagentur gefördert ist, steht sie der Verfügbarkeit nicht entgegen, wenn der Betroffene erklärt, die Maßnahme abzubrechen, sobald eine berufliche Eingliederung in Betracht kommt und die Agentur für Arbeit zustimmt." In Weiden stelle man sich jedoch quer.Die Agentur für Arbeit Weiden widerspricht. Laut Chef Thomas Würdinger sind die Voraussetzungen für Paragraf 139 nicht erfüllt: Der Integrationskurs sei keine Maßnahme der beruflichen Weiterbildung, sondern eine Maßnahme der Allgemeinbildung. "Das ist also kein Sonderfall. Wir haben hier kein Ermessen." Der Anspruch auf Arbeitslosengeld bestehe weiter, der verfalle auch nicht. Aber: "Unsere fachlichen Weisungen definieren klar, dass er wegen des Kurses nicht verfügbar ist." Was Würdinger wichtig ist: "Wir haben nie gefordert, dass er den Kurs abbrechen muss. Das war nur ein möglicher Weg, wie Herr Emaylov aus der Situation herauskommt."Würdinger: "Emaylov ist, gut gemeint, leider in eine Falle getappt." Er meint die Tatsache, dass sich der Zuwanderer selbst um einen Integrationskurs kümmerte - und nicht über eine Beratung bei der Arbeitsagentur. Warum es so eine "Falle" überhaupt gibt, ist eine andere Frage. Der Chef der Weidener Arbeitsagentur sagt: "Sein Ansatz ist vom Grundsatz her gut." Er könne Emaylovs Ärger durchaus verstehen, spricht aber auch von einer "vermeintlichen Ungerechtigkeit". "Das sind gesetzliche Regelungen, an die müssen wir uns halten. Ob die gut oder schlecht sind, darüber kann man streiten." Es ließe sich in Emaylovs Fall nichts machen, das bestätigt auf Nachfrage unserer Zeitung auch die Zentrale der Bundesagentur in Nürnberg.Die Situation setzt Gerhard Zenger zu. Mit seiner Frau Brigita, die für ihren Vater übersetzt, kümmert er sich um den Papierkram. "Das ist sehr belastend. Wir sind von Pontius zu Pilatus gelaufen, vom Jobcenter zur Agentur für Arbeit." Er habe immer dasselbe gehört: Der Kurs müsse abgebrochen werden, wenn er das Geld möchte. Ständig hätten die Mitarbeiter in den Behörden auf das Gesetz verwiesen. "Aber das ist doch nicht sinnvoll", klagt Zenger. "Da verzweifelst du doch."Der Weidener stellt eins klar: "Ich bin froh über das Sozialsystem in Deutschland." Es treibt ihn trotzdem um: "Es wird kein Unterschied zwischen Ausländern gemacht, die sich integrieren wollen, und denen, die keinen Bock haben." Alle würden über einen Kamm geschert. "Die Ämter sind zu wenig flexibel. Die schauen gar nicht auf den Menschen, sondern nur auf die Gesetze."Monika Sehmsdorf sieht das ähnlich. "Alle reden von Integration und davon, dass die Leute solche Kurse machen sollen. Warum das dann nur für die gilt, die dazu verpflichtet werden, weiß ich nicht." Die Weidener Anwältin bedauert, dass es zum Nachteil ist, wenn sich jemand selbst bemüht: "Das ist ein System, das Initiative zumindest nicht fördert."