Was machen nach der Schule? Für jeden, der sich nicht gleich festlegen will, könnte ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) eine Alternative sein. Zwei junge Leute, die wissen, wovon sie sprechen, erklären, warum.

Fortbildung inklusive

"Immer noch super"

Deutsch-israelische Jugendbegegnung Zur deutsch-israelischen Jugendbegegnung in den Osterferien nimmt die Evangelische Jugend (EJ) Anmeldungen von 16- bis 20-Jährigen aus dem ganzen Dekanat entgegen. Vom 17. bis 24. April treffen sich 15 junge Leute aus der Region mit arabischen und jüdischen Gästen von der Arabs Peace Scout Association im Jugendgästehaus Altglashütte.



Thema ist die Frage, wie ein Miteinander junger Menschen aussehen kann, die aus unterschiedlichen kulturellen und religiösen Kontexten kommen. "Die Friedenspfeife im Alltag zu finden und zu nutzen, scheint schwieriger als das Kriegsbeil zu gebrauchen", meint Dekanatsjugendreferent Thomas Vitzthum. "Wir gehen nach Flossenbürg, einem symbolträchtigen Ort, wo man ins Gespräch kommen und sich mit dem Erstarken nationalistischer Tendenzen auseinandersetzen muss." Themen sollen auch Propagandaaktionen sein, wie sie derzeit beispielsweise von der AfD zu beobachten seien. "Frieden fängt nicht irgendwo an, sondern im kleinen Umfeld. Von da verbreitet er sich in alle Welt", ist der Diakon überzeugt. Es geht darum, sich zu vergegenwärtigen, was es heißt, in Frieden zu leben und was der Beitrag jedes einzelnen dazu sein kann. "Ich stelle fest, dass die Friedensbewegung, die es früher gab und die fast totgelaufen war, wieder kommt." Am Mittwoch, 22. Februar, ist ein Kennenlernabend und am Samstag, 25. März, ein Vorbereitungstag geplant. Der Teilnahmebeitrag von 100 Euro enthält Unterkunft, Vollverpflegung, inhaltliche Angebote, pädagogische Betreuung, Ausflüge, unter anderem nach Dresden, und Materialien. Anmeldungen nimmt die EJ über ihre Homepage ej-weiden.de entgegen. (ui)

"Ich wusste nach der Schule noch nicht, was ich machen will. Nur, dass ich mir was Soziales vorstellen könnte", sagt Nele Maurer, die vergangenes Jahr am Elly ihr Abitur gemacht hat. Sie ist seit Januar und noch bis August bei der Evangelischen Jugend (EJ) Weiden FSJlerin. "Ich wollte einmal den Arbeitsalltag kennenlernen und dachte mir, dass ich hier auch viel Erfahrungen fürs Leben sammeln kann." FSJler seien so etwas wie Allzweckwaffen, die fast alles erledigen, was anfällt."Unserer Arbeitsspektrum ist riesig", meint der 21-jährige Lorenz Sörgel, der sein FSJ ebenfalls bei der EJ leistet. "Wir lernen viel über Jugendarbeit und das Organisieren von Projekten", stimmt Maurer ihm zu. "Morgens bereiten wir meistens Treffen vor, schreiben Berichte oder helfen bei Veranstaltungen mit. Nachmittags helfe ich Kindern mit den Hausaufgaben. Und abends haben wir manchmal Besprechungen." Wichtig sei, zu verstehen, dass die FSJler hier keine festen Arbeitszeiten haben, sondern flexibel sein müssen. "Viele Projekte sind am Wochenende und während der Ferien. Da müssen wir halt da sein. Aber wir haben dafür auch einmal unter der Woche frei", erklärt die Pressatherin.Dabei sind FSJler aber mehr als unterbezahlte Helferlein. So absolvieren sie in seinem Jahr auch eine vierwöchige Fortbildung und leiten ein eigenes Projekt. "Für die Fortbildungen fahren wir immer wieder ein paar Tage zu einem Seminar. Dort gibt es ein Programm mit Diskussionen und Austausch zu politischen Themen", berichtet Sörgel. "Bisher fanden alle die Seminare toll", fügt Maurer an.Wichtig für einen FSJler sei auch das eigene Projekt. "Ich organisiere ein verlängertes Wochenende für Kinder auf der Altglashütte. Dafür stelle ich das Programm auf und leite die Veranstaltung zusammen mit einem zehnköpfigen Team", erzählt die 19-Jährige. Sie freue sich darauf und habe auch schon ein paar Erfahrungen: "Ich war vorher schon ehrenamtlich bei der EJ und habe immer wieder einmal mitgeholfen."Sie freut sich darüber, noch vertieftere Einblicke in die Arbeit der Organisation zu bekommen. "Ich hatte Angst, dass es mir bisher nur gefallen hat, weil es ein Ausgleich zum Alltag war. Aber auch jetzt finde ich es super." Ihrem Kollegen Sörgel geht es ganz ähnlich. "Ich hoffe, dass ich durch das FSJ einen Einstieg in die Jugendarbeit finde und ein paar Erfahrungen sammeln kann. Ich möchte anschließend Religionspädagogik in Nürnberg studieren." Der Flossenbürger war bis zum Sommer an der FOS im sozialen Zweig. Die beiden sind sich einig, dass ein FSJ für jeden empfehlenswert sei, der sich in seiner Berufswahl noch nicht sicher ist. "Man bekommt die Möglichkeit, viele verschiedenen Sachen auszuprobieren und herauszufinden, was einem gefällt."Ihr Tipp: Wer überlegt, selbst ein FSJ zu machen, soll sich einfach bei der Organisation bewerben, die einen interessiert.