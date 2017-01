Verstärkt sorgen sich Eltern derzeit in der Schustermooslohe und am Hammerweg um ihre Kinder. In der Schustermooslohe fuhren am Mittwoch vier Sechs- bis Elfjährige am Lärmschutzwall Schlitten. Gegen 15 Uhr näherte sich ein schwarzer Opel. Das jedenfalls sagten die Kinder bei der Polizei aus. Weiter erklärten sie, dass die Kennzeichen des Autos fehlten. Dafür machten die vier Insassen des Wagens auf sich aufmerksam: Sie versuchten, die Kinder durch Zuwinken zum Opel zu locken, heißt es im Polizeibericht. Der Nachwuchs reagierte goldrichtig - nämlich gar nicht. Das Auto fuhr davon. Allerdings nur, um später wiederzukommen.

Erneut winkte das Quartett aus dem Wagen den Kindern zu. Die kleinen Schlittenfahrer aber blieben hartnäckig, ignorierten die Leute im Auto weiter. Wer hat das Geschehen beobachtet? Wem ist ein schwarzer Opel aufgefallen? Die Polizei bittet unter 0961/401-321 um Hinweise zu diesem sowie zu einem weiteren Vorfall am Hammerweg.Der liegt allerdings bereits zwei Wochen zurück und wurde nun auf Nachfrage unserer Zeitung bekannt. Das war passiert: Ein Mann stieg am Donnerstag, 12. Januar, gegen 15.30 Uhr am Hammerweg aus seinem dunklen Wagen und verfolgte eine Achtjährige. Er habe das Mädchen aufgefordert, stehen zu bleiben. Die Achtjährige aber lief vor dem Fremden weg und versteckte sich zwischen Autos, bis der Mann das Weite gesucht hatte.