Weiden/Tirschenreuth. Die Helfer vom Tierheim Tirschenreuth mussten vier Mal mit dem Transporter anrücken. Unglücklich dürften sie über die Fahrten aber nicht gewesen sein: Immerhin holten sie in der Weidener "Fressnapf"-Filiale kostenlos Tierfutter im Wert von 5600 Euro ab - neben einigen Futtersäcken mehr als 3600 Dosen.

Das große Fressen haben Kunden des Tierbedarfmarkts ermöglicht. In der Weihnachtszeit hatten Mitarbeiter sie um die Spenden für das Heim gebeten. Marktleiter Ivan Capraro organisiert die Sammlung seit fünf Jahren. So viel wie diesmal sei dabei noch nie zusammengekommen. Entsprechend überwältigt zeigte sich Petra Schödlbauer , stellvertretende Vorsitzende des Kreistierschutzvereins Tirschenreuth, beim Anblick der Spende. "Dank unserer Kunden", so Capraro, "konnten wir dem Tierheim Tirschenreuth nachträglich ein großes und schönes Weihnachtsgeschenk überreichen - und das freut mich sehr."