Dass die Autofahrerin offenbar angetrunken war, fiel gleich mehreren Verkehrsteilnehmern auf. Sie informierten deshalb die Polizei und die Kontrolle durch die Beamten bestätigte den Verdacht. Der Test ergab über 1,6 Promille. Mit diesem Pegel im Blut war die 60-Jährige aus dem Landkreis Neustadt zum Einkaufen gefahren.

Ihr Ziel: Ein Verbrauchermarkt in der Neustädter Straße. Dort stellte sie ihr Auto am Mittwoch gegen 15 Uhr verbotswidrig auf einem Behindertenparkplatz ab und fiel anderen Verkehrsteilnehmern unangenehm auf.Angesichts des Alkoholwertes von über 1,6 Promille ordnete die Weidener Staatsanwaltschaft die Sicherstellung der Fahrerlaubnis an. Gegen die 60-Jährige wird außerdem ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.