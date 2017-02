Ein schwerer Unfall gibt Rätsel auf: Zwei Autos krachten am Sonntag auf der Bundesstraße 22 frontal zusammen - am hellichten Tag, auf kerzengerader Strecke. Zwei Beteiligte erlitten laut Polizei schwere Verletzungen, drei weitere kamen mit leichten Blessuren davon. Einen Hund scheint es schlimmer erwischt zu haben. Ungesichert hatte sich der Vierbeiner im Wagen der Unfallverursacherin befunden.

Wie die Polizei berichtet, ist eine 69-Jährige aus dem Landkreis Neustadt verantwortlich für die Karambolage. Die Frau steuerte ihren VW Polo auf der B 22 in Richtung Süden, als das Auto gegen 13.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Alkohol war nicht im Spiel - möglicherweise hatte sie akute gesundheitliche Probleme. Auf Höhe der Auffahrt zum Langen Steg stieß der Polo mit dem entgegenkommenden Mercedes einer Weidener Familie zusammen. Der 44-jährige Fahrer hatte noch versucht auszuweichen. Mit ihm im Wagen waren seine Frau und zwei Kinder, 12 und 8 Jahre alt.Obwohl die Airbags auslösten, wurden die Verursacherin sowie die 42-jährige Beifahrerin im Mercedes schwer verletzt. Der Sanka brachte sie ins Klinikum, ebenso die leicht verletzten Kinder. Der Hund, den die Polo-Fahrerin nicht gesichert hatte, kam mit offenbar massiven Verletzungen in die Tierklinik. Ob er überlebt, stand am Abend noch nicht fest.Die B 22 war an der Unfallstelle bis 16.15 Uhr gesperrt, damit die Gutachter ihrer Aufgabe nachgehen konnten. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um und reinigte die Fahrbahn. Beide Autos haben nur noch Schrottwert. Den Schaden schätzt die Polizei auf 20 000 Euro.