Schnell ist ein Unfall geschehen, schnell ein Feuer entbrannt. Schnell sollen die Rettungskräfte vor Ort sein. Doch sie werden bei ihrer Arbeit immer öfter von Gaffern behindert. Darunter leiden die Opfer.

Absperrungen ignorieren

Alles, was außerhalb der Norm ist, weckt das Interesse der Menschen. Albert Brück, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz

Unfall erzeugt Gaffer-Tourismus

Gesetz verschärfen

Polizei Hessen ermittelt Gaffer

Gesetzentwurf Bisher: Wer die Rettungskräfte behindert, begeht womöglich eine Ordnungswidrigkeit. Wer im Vorbeifahren mit dem Handy Fotos von einem Unfall macht, kann wegen eines Verstoßes gegen das Handyverbot verfolgt werden. Gaffern, die Verletzte fotografieren, drohen nach einer Anzeige bis zu zwei Jahre Haft oder eine Geldstrafe.



Künftig: Neu ins Strafgesetzbuch aufgenommen werden soll: "Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not Hilfeleistende der Feuerwehr, des Katastrophenschutzes oder eines Rettungsdienstes behindert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft." Dabei soll "behindern" alles umfassen, was Einsätze erschwert - auch Sitzen- oder Stehenbleiben, das Retter hindert. Auch die dauerhafte Beschlagnahme des Handys - selbst beim Versuch, Aufnahmen zu machen - soll erleichtert werden. Bis zu zwei Jahre Gefängnis oder Geldstrafe angedroht bekommen soll, wer von einer toten Person eine Bildaufnahme macht und verbreitet, "die diese zur Schau stellt". (dpa)

Rat der Polizei Verstößt ein Schaulustiger gegen §201a, Strafgesetzbuch, kann ihn das Opfer oder ein Angehöriger anzeigen. Je mehr Details zu den Aufnahmen bekannt sind (wo und wann es erschienen), desto besser, sagt Albert Brück, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz. Ein Screenshot vom Bildschirm sei hilfreich. Eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte könne straf- und zivilrechtlich verfolgt werden. "Es ist ratsam, einen Rechtsbeistand an der Seite zu haben", erklärt Brück. (esa)

Weiden/Amberg/Schwandorf. Ein 60-jähriger Beifahrer wurde am Samstag bei einemam Kopf schwer verletzt. Als die Feuerwehren aus Pegnitz und Trockau samt Krankenwagen kamen, schufen viele Auto- und Lasterfahrer keinen Platz für eine Rettungsgasse. Zwei Feuerwehrleute mussten zu Fuß vorauseilen und die Leute auf der dreispurigen Straße zur Seite bitten. Als die Feuerwehr an der Unfallstelle ankam, hatte ein Hubschrauber den Schwerverletzten schon in ein Krankenhaus geflogen. Er und der 43-jährige Fahrer hatten sich selbst aus dem Auto befreien können. Von ihrer Aktion hat die, das am Montag über eine Million Mal geklickt wurde."Das ist leider ein Phänomen, das man die letzten Jahre immer stärker bemerkt", sagt Fredi Weiß, Kreisbrandrat im Landkreis Amberg-Sulzbach, über Gaffer. Zwar kann Albert Brück, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz, keine Zahlen nennen, doch auch er meint, "gefühlt sind es mehr als früher." "Alles, was außerhalb der Norm ist, weckt das Interesse der Menschen", erklärt Brück. Psychologen erklären die Sensationslust als Folge eines Triebes des Menschen. Es werde immer schlimmer und die Leute rücken immer näher an die Unfallstelle heran, findet Weiß. Auch Absperrungen ignorieren die Leute oft. Dominik Schmid, Rettungsassistent beim BRK in Schwandorf, ehrenamtlicher BRK-Einsatzleiter und Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Klardorf, sagt: "Ich ärgere mich über jedes Erlebnis mit Gaffern." Wenn er mit dem Einsatzwagen schnell an eine Unfallstelle gelangen will, fahren Gaffer besonders langsam an den Verletzten vorbei. "Nicht aus Rücksicht auf die Einsatzkräfte, sondern um zu gaffen", erklärt Schmid. Leidtragende seien immer die Opfer.Spektakuläres zieht die Menschen an. Es gibt spezielle Blaulicht-Nachrichten-Agenturen, die nur über Unfälle, Brände und anderen Katastrophen berichten. Eine der größten in Deutschland ist "Nonstop-News" aus Delmenhorst. Die Mitarbeiter werden als "Kriegsreporter des Alltags" oder sensationsgierige Geier angesehen. Auch Brück und seine Kollegen beobachten, dass Leute gezielt zum Unglücksort fahren. Gaffer sind nicht nur Verkehrsteilnehmer, die zufällig an dieser Stelle vorbeifahren. Beimzum Beispiel kamen "unverantwortliche Mütter mit ihren Kindern" extra an die Unfallstelle, um die Arbeit der Rettungskräfte zu beobachten, erinnert sich Kreisbrandrat Weiß.Die Geschwindigkeit, mit der sich Fotos und Videos von Unfällen im Internet verbreiten, findet Weiß "erschreckend". Manchmal erfahren Angehörige eher über das Internet vom Tod eines Menschen als die Polizei die Nachricht überbringen kann. Die Rettungskräfte würden versuchen, den ein oder anderen Gaffer einzubinden, eine Infusion zu halten oder eine Trage herbei zu schieben, berichtet Jürgen Meyer, stellvertretender Leiter der Integrierten Leitstelle Nordoberpfalz.Ob Leute gaffen hänge nach Ansicht Meyers nicht von der Schwere eines Unfalls ab: "Die Schaulustigen bekommen nicht mit, ob es Schwer- oder Leichtverletzte gibt." Auch wenn jemand auf einer Parkbank eine plötzliche Krankheit erleidet - zum Beispiel einen Herzinfarkt - und von einem Notarzt behandelt werden muss, stehen viele Passanten herum und schauen zu. Schmid meint, dass ein Unfall in der Stadt mehr Schaulustige anziehe als außerorts. Wenn sehr viele Einsatzkräfte helfen oder sogar ein Hubschrauber landet, gebe es besonders viele Gaffer. Polizeisprecher Brück erklärt, dass bei einem Hochwasser oder einem Schneechaos ein Gaffer-Tourismus entstehen könne. Der Polizist erinnere sich an ein Schild, auf dem stand: "Nicht glotzen, sondern spenden."Einige Bundesländer (darunter Bayern) haben eine Initiative gestartet , um Schaulustige härter zu bestrafen. Der Bundesrat beschloss, einen Gesetzentwurf in den Bundestag einzubringen. Wer Einsatzkräfte behindert, muss demnach mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe rechnen. Wann das neue Gesetz in Kraft treten könnte, ist noch unklar."Nur, wo es weh tut, bringt das Gesetz etwas und hat eine abschreckende Wirkung", findet Weiß. Er würde ein schärferes Gesetz befürworten. Bisher bitten Polizisten die Schaulustigen, den Ort zu verlassen, berichtet Brück. Die Beamten appellieren an deren Vernunft und fragen, was die Gaffer davon halten würden, selbst das Opfer zu sein. Wenn diese Taktik nicht funktioniere, können die Beamten einen Platzverweis erteilen, erklärt Brück. Beim Gaffen würden die Leute oft Verkehrsordnungswidrigkeiten begehen, wenn sie zum Beispiel auf dem Pannenstreifen parken und ihr Auto so abstellen, dass eine neue Gefahrenstelle entsteht. Sind genügend Polizisten vor Ort, stellt sich einer an die Mittelleitplanke und nimmt die Verstöße der Gaffer auf, berichtet Brück. Wer zum Beispiel keine Rettungsgasse bildet, muss seit Anfang Januar 75 Euro Strafe zahlen.Zwei Gaffer, die einem Unfallopfer nicht halfen, ermittelte die Polizei in Hessen. Im Juli brannte ein Führerhaus eines Lasters auf der A60 im Kreis Groß-Gerau nach einem Unfall. Zwei Männer filmten die Szene. Zwei Ersthelfer konnten den Fahrer nicht befreien, er verbrannte. Die Polizei prüft nun, ob mit Unterstützung der Gaffer der 59-jährige Brummifahrer hätte gerettet werden können.In Bremervörde (Landkreis Rotenburg) begann kürzlich ein Prozess gegen drei Schaulustige, die Polizisten bei ihrer Arbeit behindert, sie bedroht und verletzt haben sollen. Dr. Thomas Strohmeier, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Amberg, könne sich "an keinen Fall erinnern", bei dem Gaffer in der Region angeklagt wurden. Auch die Staatsanwälte und Amtsrichter in Weiden behandelten bisher keinen solchen Fall, sagt Pressesprecher Markus Fillinger.Die Polizei ist zwar darauf angewiesen, dass die Menschen genau hinsehen, wenn ein Verbrechen, ein Unfall oder etwas Ähnliches geschieht und Zeugen detaillierte Aussagen machen. "Wir wünschen uns eine Kultur des Hinschauens", sagt Brück. Andererseits werde dieses Maß schnell überschritten, findet der Pressesprecher.