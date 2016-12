Auf unserer ersten Lokalseite erfahren Sie, welche Schlagzeilen Persönlichkeiten aus Stadt und Land 2017 lesen wollen. Hier verraten Ihnen die Kollegen der Redaktionen Weiden-Neustadt und Eschenbach-Kemnath, welche Titel sie liebend gerne mal schreiben würden.

Überraschung: Einkaufszentrum NOC eröffnet noch 2017Josef Wieder, Reaktion W-NEWVohenstraußer Friedrichsburg wird EinkaufszentrumThorsten Schreiber, Redaktion W-NEWTraumhafte Pistenverhältnisse am Skilift WurmsteinIris Eckert, Redaktion W-NEWRockefeller-Rink in Weiden: Eislaufbahn am Oberen MarktJulia Hammer, Redaktion W-NEWAlle Stromleitungen unter der ErdeMartin Staffe, Redaktion W-NEW100 Millionen Euro für Lärmschutz an der BahnlinieStefan Zaruba, Redaktion W-NEWDoppelschlag: Moosbach sichert sich das Bayern-3-Dorffest 2017Martin Maier, Redaktion W-NEWGönner zahlt Sanierung der Weidener SchulenVolker Klitzing, Redaktion W-NEWWurzer O'schnitt-Halle schuldenfreiLena Schulze, Redaktion E-KWeiden macht's wie Issy: 600 Millionen Euro für neue BauprojekteElisabeth Saller, Redaktion W-NEWRakete landet: Fusion-Festival auf dem Flughafen LatschBeate-Josefine Luber, Redaktion E-KWeiden drückt Arbeitslosenquote unter fünf ProzentRalph Gammanick, Redaktion W-NEWMarktplatzsanierung in Neustadt am Kulm: Anwohner und Stadtrat finden KompromissElisabeth Schätzler, Redaktion E-KRolling Stones auf Seebühne am GaisweiherDominik Konrad, Redaktion W-NEWGrafenwöhr: Neuwahl sorgt für rechtmäßigen StadtratWolfgang Würth, Redaktion E-KAltlastensanierung in Neustadt und Altenstadt abgeschlossenUwe Ibl, Redaktion W-NEWNach Volksabstimmung: Rückkehr zur sozialen MarktwirtschaftManfred Hartung, Redaktion E-KWegen Brexit, Trump und Co.: 2016 muss wiederholt werdenFranz Kurz, Redaktion W-NEW