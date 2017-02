Der Gustl-Lang-Saal ist voller Besucher, darunter auch viele Kinder, als das angesagte Kinderkonzert beginnt. Schon immer schilderten orientalische Märchen besondere Ereignisse. So auch hier, im orientalischen Märchenspiel "Der falsche Prinz", das besondere menschliche Verhaltensweisen beschwört, die letztlich zu einem für alle Beteiligten glücklichen Ende führen.

Die Musik erläutert dazu angemessen die negativen und positiven Momente. Dieter Müller hat sie komponiert, er leitet auch in der Uraufführung des Märchenspiels das Sinfonieorchester der Stadt Weiden. Die Handlung selbst wird vom Erzähler Christian Kick vorgetragen und in den entscheidenden Passagen von verschiedenen jugendlichen Darstellern und Darstellerinnen verkörpert. Zuerst erklingt eine "Ouvertüre", zu Recht als "orientalisches Stimmungsbild" bezeichnet und schwungvoll vom gesamten Klangkörper dargeboten. Dann beginnt die Geschichte vom Schneidergesellen Labakan (Savin Kharraz-Tavakoi), der durch einen Moment der Unachtsamkeit in Schwierigkeiten gerät. Er und alle anderen Kinder sprechen als Darsteller stets korrekt und geben glaubhaft die jeweilige Situation der Handlung wieder.Orientalisch geprägte Klänge zeigen dazu die passende musikalische Untermalung auf, sei es bei einer Wanderung durch die Wüste, sei es ebenso bedrückend im Alptraum wegen einer vorgenommenen falschen Handlungsweise. Labakan erreicht, dass ihn der Sultan als Sohn anerkennt, die Sultanin lehnt ihn als Sohn ab. Er ist so von der prächtigen Garderobe des Ankömmlings beeindruckt, dass er den eigenen Sohn negiert. Das tut die Frau natürlich nicht. Das alles wird von den Bläsern intensiv untermalt, bis die Pauken scheinbar ein lautes Urteil fällen.Wer ist wer? Das muss in den folgenden Szenen aufgeklärt werden, wobei die Musik sich ebenfalls in unabgeschlossenen Tonfolgen ergeht. Schließlich hilft eine Fee, natürlich mit lieblicher musikalischer Untermalung. Wenn der Schneidergeselle wählen soll zwischen "Ehre und Ruhm" und "Glück und Reichtum", dann empfindet er das letztere einfach klarer und anstrebenswerter. Er gesteht seine Verfehlung, erreicht, dass ihm verziehen wird. Daraufhin kehrt er nach Haus zurück und richtet sich dort eine erfolgreiche Schneiderwerkstatt ein. Dementsprechend geht die Geschichte in einem glanzvollen "Finale" zu Ende.Viele Könner haben in dieser Inszenierung zusammengewirkt. Da ist einmal Stefan Volk, zuständig für die passenden Hintergrundbilder, dann Beate Stock aus Vohenstrauß, welche die Kostüme entwarf. Für Beleuchtung und Ton zeigt sich das Team der Max-Reger-Halle verantwortlich, und schließlich sind Heike Hübner und Cornelia Kick absolut passend für die Regie zuständig. Eine gelungene sehens- und hörenswerte Matinee, das bezeugen die Zuhörer durch ihren intensiven Schlussbeifall.