Bis Faschingsdienstag ist er noch voll dabei. Doch nach der Saison will Narrhalla-Präsident Gerhard Ertl "langsamer treten": Bei der Jahreshauptversammlung Ende April will er nicht mehr kandidieren.

Nach dem plötzlichen Tod seines Vorgängers Joschi Volb übernahm Ertl im Januar 2008 den Vorsitz über die Faschingsgesellschaft. Er sanierte den Verein finanziell, förderte die Kinder-, Jugend- und Prinzengarden und brachte die Narrhalla wieder auf einen guten Weg. Nach über neun Jahren wird es dem Diplom-Betriebswirt, der als Gründungsberater und Personalratsvorsitzender bei der IHK arbeitet, nun zu viel.Der 56-Jährige leidet seit 2014 an Multipler Sklerose. Die Organisation der Faschingsbälle verschlinge sehr viel Zeit und Kraft, sagte Ertl. Er will künftig etwas mehr Freizeit auf der Terrasse seines Hauses Hinterm Rehbühl genießen, zusammen mit seiner Frau Ilona, die ihren Posten als Schriftführerin niederlegt. Langweilig wird es dem Vater zweier erwachsener Töchter sicher nicht werden. Natürlich bleibt er der Narrhalla als Helfer erhalten. Er will weiter arbeiten - "aber nicht mehr an vorderster Front", sagt er. Zudem ist Ertl Mitglied beim "Almrausch", bei der "7er-Kameradschaft", beim Schnupferclub Latsch und gut in die Arbeit des Heimatrings eingebunden.Als Nachfolger Ertls ist sein derzeitiger Stellvertreter Christian Würdinger, der Faschingsprinz der Session 2015/2016, vorgesehen. Der 44-jährige Berufssoldat will die Arbeit Ertls in bewährter Weise fortführen, hat aber einige Vorstellungen, was anders gemacht werden sollte.