Toleranz und Gemeinsinn: Dafür will sich die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit (GCJZ) in diesem Jahr wieder mit zahlreichen Veranstaltungen einsetzen. Auf einen bekannten Mitstreiter müssen die Mitglieder allerdings verzichten.

Die Hauptversammlung der Gesellschaft im "Café Mitte" stand gleichzeitig im Zeichen eines Abschieds. Wegen seines Umzugs nach Wasserburg am Inn verlässt Pfarrer Peter Peischl die GCJZ. Zwölf Jahre lang hatte sich der bisherige erste evangelische Vorsitzende der Gemeinschaft eingebracht. Unter anderem vertrat er die GCJZ bei der "Woche der Brüderlichkeit" und gestaltete die Gedenkfeiern zur Pogromnacht mit.Katholischer Vorsitzender Pfarrer Alfons Forster und zweiter evangelischer Vorsitzender Wolf-Rüdiger Franz würdigten in einer gemeinsamen Laudatio Peischls großen Einsatz. Mit Geschenken - unter anderem eine Klingel für das neue Fahrrad des evangelischen Geistlichen - dankten ihm die Mitglieder. Wer ihm als Vorsitzender nachfolgt, ist vorerst noch offen.Gleichzeitig bekam die GCJZ aber auch Zuwachs. Nach den Beitritten von Gunther Lang sowie dem Ehepaar Renate und Markus Staschewski zählt die Gemeinschaft derzeit 48 Einzelmitglieder und 19 Paare.In ihrem Rückblick auf das vergangene Jahr erwähnte zweite katholische Vorsitzende Monika Ilg unter anderem einen Vortrag von Professor Dr. Michael Brenner über "Israel - Traum und Wirklichkeit des Jüdisches Staates. Von Theodor Herzl bis heute". Hinzugekommen sei nicht zuletzt ein großartiges Konzert von Liv Migdal (Violine) in der Synagoge in Floß.Großes hat die Gesellschaft auch für dieses Jahr vor. Ilg und Pfarrer Alfons Forster wiesen auf die Ausstellung "Verehrt - verfolgt - vergessen: Die Opfer des Nationalsozialismus beim FC Bayern München" hin. Sie wird vom 19. bis 30. April im Kulturzentrum Hans Bauer zu sehen sein. Das Begleitprogramm beinhaltet ein Violinkonzert von Migdal und Vorträge von teils prominenten Referenten. Die Feierstunde zur "Woche der Brüderlichkeit " ist für 21. Mai in der Synagoge in Floß geplant. Im Oktober ist im Restaurant "Pier 28" im "Aribo"-Hotel Erbendorf ein Abend rund um jüdische Fischkulinarik angesetzt. Monika Ilg wird einen Vortrag über jüdische Kultur und Speisegesetze halten.