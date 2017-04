"Sie haben gelötet wie die Profis." Markus Dietz, Betriebstechniker im Weidener Druckzentrum der Oberpfalz-Medien war vom Eifer seiner Schützlinge beim Girls' Day begeistert.

Auch beim Gestalten von Karten oder präzisem Biegen von Draht erwiesen sich die Schülerinnen des Elly-Heuss-Gymnasiums und der Sophie-Scholl-Realschule als geschickt. "Am schönsten war es, wenn wir selbst etwas machen durften", war der Tenor der 14- und 15-Jährigen am Donnerstag. Mit Dietz, Saskia Hautmann (Rotation) und Sara Schumann (Medienproduktion) schnupperten Katja Treml, Marie Miedl, Janine Lüno, Sarah Böckl, Marie Rippel, Nadine Deim und Ilona Feldmann (von unten) in die Zeitungsproduktion und einige Ausbildungsbereiche des Verlags hinein. "Mal was Neues erleben", hatten die Mädchen Organisatorin Nicole Marksteiner als Ziel des Tages genannt. Mission erfüllt.