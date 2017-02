Sogar die Ketten helfen nichts: Die Eisdecke auf der Straße ist zu dick. Die Streuwagen müssen teilweise rückwärts fahren, um den eigenen Weg vorzusalzen und voranzukommen. Obwohl die Schule stattfindet, jubeln am Kepler-Gymnasium manche Oberstufenschüler wohl trotzdem.

Zusätzliche Einsatzkräfte

Drittel der Klasse fehlt

Kein Risiko eingehen

Der Winterdienst hatte jede Menge zu tun. "Wir waren mit Mann und Maus draußen, rund 100 Arbeiter waren im Einsatz", teilt Winterdienstleiter Marc Badhorn mit. "In der Früh war es schon extrem." Obwohl die Lkw an allen Reifen Eisketten hatten, seien sie trotzdem gerutscht. "Die Eisdecke war zu dick, da sind die Ketten nicht durchgekommen", sagt Badhorn. Vor allem die Bergstrecken seien eine große Herausforderung gewesen. Zum Teil mussten die Fahrzeuge rückwärts fahren. "Damit sie auf dem eigenen Streusalz Halt haben." Ein großes Problem sei der anhaltende Regen in den Morgenstunden gewesen, der das Salz wieder weggewaschen habe. "Wir mussten die großen Straßen mehrfach bedienen", berichtet der Winterdienstchef. Der Aufwand hat sich gelohnt: "Der Busverkehr hat einwandfrei funktioniert."Jürgen Meyer, stellvertretender Leiter der Integrierten Leitstelle (ILS) in Weiden, berichtet von 26 eisbedingten Unfällen in der nördlichen Oberpfalz, davon 7 in der Stadt. "Das ist zwar nicht Tagesgeschäft, aber auch nichts Außergewöhnliches", teilt Meyer mit. Trotzdem waren die Rettungskräfte stark gefordert. Franz Rath, Kreisgeschäftsführer des BRK, berichtet: "Wir mussten zusätzliche Mannschaften aktivieren." Es sei aber alles glimpflich ausgegangen.Wegen des Glatteises kam es in der Stadt zu fünf Verkehrsunfällen, wie die Polizeiinspektion Weiden mitteilt. "Lediglich Blechschäden, Personen wurden nicht verletzt", sagt Pressesprecher Thomas Fritsch. Die Unfälle passierten alle in den frühen Morgenstunden, zwischen 5.25 Uhr und 7 Uhr. Zweimal rutschte ein Auto in einen parkenden Pkw, dreimal in einen Zaun. In Rothenstadt schlitterte der Fahrer eines Skoda Fabias in einen Gartenzaun. Am Zaun entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Beim Pkw liegt der Schaden bei 1500 Euro.Auch im westlichen Landkreis gab es laut Polizei acht Unfälle wegen Glätte. Der Schaden beläuft sich auf rund 30 000 Euro. Unter anderem kam in Grafenwöhr ein Auto der Militärpolizei, das zu einer anderen Unfallstelle gerufen wurde, ins Schlittern und traf einen parkenden Pkw. In Altenstadt und Neustadt ereigneten sich fünf Unfälle mit einem Schaden von 6000 Euro, wie die Polizei berichtet. In allen Fällen rutschte ein Auto an ein anderes.Der Unterricht an den Schulen in Weiden und Umgebung fand trotz der Glätte statt. Am Kepler-Gymnasium fiel jedoch eine Schulaufgabe in der Oberstufe aus, weil rund ein Drittel der Schüler in der ersten Stunde noch nicht da war, berichtet Direktorin Sigrid Bloch. Die Prüfung wurde verschoben. Die Schüler seien nach und nach eingetrudelt. Vor allem die, die auf Busse angewiesen sind, hätten sich verspätet. "Das Sekretariat ist Kopf gestanden", erklärt Bloch. Das Telefon habe ständig geklingelt. "Wir haben eine ganze Latte an Entschuldigungen bekommen."Reinhard Hauer, Leiter des Elly-Heuss-Gymnasiums, stellte ebenfalls ein erhöhte Zahl an fehlenden Schülerinnen fest: "Doppelt so viele als normal." Am Augustinus-Gymnasium haben laut der stellvertretenden Schulleiterin Edith Lippe zwischen 20 und 25 Schüler in der ersten Stunde gefehlt. Lippe berichtet, dass viele Eltern besorgt angerufen hätten, ob der Unterricht stattfindet. "Unsere Auskunft war immer gleich: Kein Risiko eingehen."In Neustadt schickte Rainer Hetz, Rektor der St.-Felix-Schule zwei Schüler zum Arzt, die auf dem Gehweg hingefallen waren. Nach Angaben von Rektorin Irene Sebald fehlten in der Lobkowitz-Realschule 192 der 636 Schüler. Auch auf den Schulgängen im westlichen Landkreis war es am gestrigen Donnerstag deutlich ruhiger. Am Gymnasium Eschenbach erschienen "etwa 20 Prozent" der Schüler nicht. "Wer wegen der Straßenverhältnisse nicht kommen konnte, durfte natürlich zu Hause bleiben", erklärt Schulleiter Knut Thielsen. Ähnliches berichtet Ulrike Neiser für die Mittelschule Pressath. Mit dem Schulamt sei eine "individuelle Lösung" abgesprochen, sagt die Schulleiterin. Wer zu Hause blieb, verpasste dabei keinen Stoff: Laut Neiser wurde nichts Neues durchgenommen.