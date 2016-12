Glück im Unglück hatte ein Arbeiter am Freitag in der Christian-Seltmann-Straße: Gegen 10.20 Uhr stand er in einem Anhänger, um Material auszuladen. Eine 19-Jährige Autofahrerin übersah den Hänger, der am Straßenrand stand, und fuhr ungebremst darauf auf. Laut Polizei wurden die Weidenerin, ihr 24-jähriger Beifahrer und ein Kleinkind, das auch im Auto war, leicht verletzt. Der Arbeiter kam ebenfalls mit leichten Verletzungen davon. Es entstand ein Schaden von 22 000 Euro. Bild: gsb