"Gotthard" in Regensburg und Nürnberg

Vor einem Vierteljahrhundert sind "Gotthard" vom Tessin aus aufgebrochen, um die Welt mit purem, schnörkellosen Rock und gewaltigen Balladen zu erobern. 2016 kann man zweifellos attestieren, dass ihnen das Kunststück gelungen ist: Mit 15 Nummer-1-Alben und diversen Multi-Platin-Awards sind "Gotthard" nicht nur die erfolgreichste Band der Schweiz, sondern auch eine feste Größe im globalen Spotlight.

Die Hardrocker aus Lugano haben bei weit mehr als 2000 Konzerten auf drei Kontinenten unter anderem mit Deep Purple, Bryan Adams, Bon Jovi und AC/DC gespielt, in ganz Europa gefeierte Headliner-Tourneen absolviert und weltweit über drei Millionen Tonträger verkauft. Am Freitag, 10. Februar, spielen "Gotthard" in der Airport-Eventhalle in Obertraubling, am Dienstag, 7. März, im Löwensaal in Nürnberg. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden und bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung". Bild: hfz