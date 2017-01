(sbü) Es geht um Essen, um Wasser oder um Müll - und vor allem darum, aufzurütteln: Mit einer Dokumentarfilm-Reihe samt Diskussionen versucht Greenpeace Weiden, auf den Wert unserer Umwelt und auf die Gefahren durch ihre Zerstörung aufmerksam zu machen. "Wir wollen zum Nachdenken anregen", sagt Hannah Heimburger, eine der Sprecherinnen der Greenpeace-Gruppe, bei der Präsentation der Reihe. Das aber nicht mit erhobenem Zeigefinger. Ziel sei vielmehr, durch interessant gestaltete Information Zusammenhänge transparent zu machen.

Die "Filmreihe 2017 - für eine bessere Welt" läuft an sechs Abenden immer freitags um 20 Uhr und ist eingebettet ins Bildungsprogramm des Kunstvereins. In dessen Räumen in der Ledererstraße werden die Streifen in Spielfilmlänge auch zu sehen sein - bei freiem Eintritt. Im Anschluss an die Filme sind ausfühliche Diskussionen geplant. Zusammengestellt haben die Reihe Mitglieder der Greenpeace-Gruppe selbst.Los geht's am 27. Januar mit der Doku "Home" . Im Veranstaltungsprogramm heißt es dazu: "Eine Reise in 50 Länder. Die schönsten Bilder unserer Erde. Ein Plädoyer für ihre Zukunft." Zu sehen sind Luftaufnahmen von Yann Arthus-Bertrand, die aufrütteln sollen.Am 10. Februar dreht sich bei "Plastic Planet" alles um das "Plastikzeitalter". Regisseur Werner Boote zeigt in seinem investigativen Dokumentarfilm, dass Plastik zu einer globalen Bedrohung geworden sei.Am 24. Februar heißt der Streifen "Food, Inc. - Was essen wir wirklich?" . Es geht um genmanipuliertes Getreide, mit Medikamenten zersetztes Tierfutter und hormonbehandeltes Mastvieh. Gezeigt wird, "wie eine Handvoll Konzerne darüber bestimmt, was wir essen und was wir über unser Essen wissen dürfen".Am 3. März folgt der Titel "Planet RE:think" . Der Film zeigt die Ausbeutung der Ressourcen auf der Erde und Hintergründe. Vorgestellt werden aber auch nachhaltige Businessmodelle und neue Entwicklungen.Am 10. März ist zu sehen, wie Oscar-Preisträger Jeremy Irons das Ausmaß und die Auswirkungen des globalen Müllproblems erforscht. Für "Weggeworfen" reiste er zu "wunderschönen Orten, die besonders unter den Abfallbergen leiden".Abgeschlossen wird die Filmreihe am 31. März mit "Abgefüllt" . Thema diesmal ist: Trinkwasser. Der Film stellt die Frage, ob der Zugang zu sauberem Trinkwasser ein Grundrecht ist oder ein Produkt, mit dem Handel betrieben werden darf. Die Doku - ausgezeichnet mit dem Prädikat "wertvoll" - will hinter die Kulissen einer Multi-Millionen-Industrie führen. Deren Ziel sei es, allgemein zugängliche Quellen aufzukaufen, um das Wasser abzufüllen und es im Supermarkt zu verkaufen.