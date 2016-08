Bayerisch-Böhmische Musikkultur bei der 11. Musik- und Biernacht in Weiding bei Schönsee wurde erneut zum gelebten "grenzenlosen Musikvergnügen". Sechs Musikgruppen spielten in drei Gasthöfen mitreißend auf.

"Die Stimmung brodelt schon", begrüßte Monika Bayer im Gasthof "Zur Post", die "Vöichtacher Rucksak-Musi" und die "Kleine Böhmische Kapelle" und hieß damit, wie Josef Ebenhöch im "Weidinger Hof" und Magdalena Becher im Landgasthof "Zum Frauenstein" im Namen des Centrum Bavaria Bohemia mit Koordinator Erich Schlicker, willkommen. Gäste aus dem Rheinland, die schon seit 20 Jahren in Weiding bei Familie Bronold Urlaub machen, eine Radlergruppe aus dem Raum Schwandorf, Neunburger und viele aus dem Schönseer Land, zogen von Wirtshaus zu Wirtshaus um diesen einmaligen musikalischen Genuss im "Grenzland" mitzuerleben. Vom "Schwarzgräucherten" über eine "Böhmische Kartoffelsuppe" bis zum "Kreenweiberlsteak" wurde auch passende kulinarische Kost geboten. Im Weidinger Hof spielte der "Rengschburger Musikantenstammtisch" aus Regensburg im Wechsel mit der Sedmihorka aus dem Chodenland. Im "Frauenstein" gaben die "Neisteder Zoiglmusi" aus Neustadt an der Waldnaab und die "Ledecká dudácká muzika" aus Tachov den Ton an. Musikalische Klänge von Akkordeon bis Teufelsgeige, Bass, Gitarre und viel Blech, fügten sich zu einem "Einklang" nahtlos zusammen. Gelebte Kultur im besten Sinne und gefördert von einem Europäsischen Fond für regionale Entwicklung der Europäischen Union der besser nicht investiert sein könnte. Bis lange nach Mitternacht klang es durch die laue Sommernacht: "Ja wenn das so ist, dann Prost!" und keiner hatte an diesem Abend wie von der "Neisteder Zoiglmusi" besungen: "das Bummerl".