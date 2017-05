(kzr) Die Stoppuhr hatten Lehrer und Schüler beim Grundschulwettbewerb Schwimmen in der Weidener Thermenwelt immer im Blick. Zu einem Wettkampf in vier Disziplinen waren 6 Grundschulen aus Weiden und 13 Grundschulen aus dem Landkreis Neustadt/WN gegeneinander angetreten. Jeweils vier Schüler und vier Schülerinnen durften gemeldet werden, die dann in maximal drei Wettbewerben zum Einsatz kamen.

Vom Arbeitskreis Sport organisierte Ingrid Schmidt den Wettbewerb. Alexander Drechsler von der Fachberatung Sport kümmerte sich um den Ablauf, die Ansagen und hatte die Regeln im Blick. Als erste Disziplin hatten die Grundschüler eine 25-Meter-Sprint-Staffel mit sechs Startern zu absolvieren. Bei der zweiten Übung lag ein Wasserball auf einem Schwimmbrett, der über die Strecke gehalten werden musste. Bei der Dribbelstaffel sollten die Schwimmer den Wasserball vor sich hertreiben und beim Wechsel an den wartenden Schwimmer übergeben. Kondition war beim abschließenden Mannschaftschwimmen der sechs Teilnehmer gefordert. Gemeinsam starteten sie und schwammen ihre Runden acht Minuten lang. Dann wurden die erreichten Runden gezählt. Die Hans-Schelter-Schule schaffte es in jeder Disziplin auf den ersten Platz und holte sich den Gesamtsieg sowie die Urkunde. Zudem reichte Robert Stahl von der Sparkasse Oberpfalz Nord T-Shirts an die Sieger aus.Sieger aus dem Landkreis wurde Vohenstrauß punktgleich mit Parkstein. Die Entscheidung gab hier die Wertung der vierten Übung. Die Mannschaft aus Waidhaus kam auf den dritten Platz. Es folgten Teams aus Pressath, Luhe-Wildenau, Weiherhammer, Schirmitz, Neustadt, Windischeschenbach, Tännesberg, Pirk, Altenstadt und Oberbibrach. Bei den sechs Weidener Schulen kam hinter der Hans-Schelter-Schule die Rehbühlschule auf Platz zwei vor der Hans-Sauer-Schule. Es folgten punktgleich die Albert-Schweitzer- und die Clausnitzer-Schule und dahinter die Gerhardinger-Schule.