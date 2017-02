"Lebe ehrlich, werde reich" ist Martina Schillers Motto. Und ginge es danach, hätte die 42-jährige Tankstellen-Betreiberin inzwischen ausgesorgt. Oder ihr Angesteller.

Der hat nämlich an der OMV-Tankstelle in der Christian-Seltmann-Straße eine Karte für ein Guns-N'Roses-Konzert gefunden. Zwar hat der Mitarbeiter die Karte schon Mitte Janaur gefunden, aber der Verlust dürfte den Besitzer immer noch schmerzen. "Die Karten sind ja ziemlich begehrt", weiß Schiller. Ihr dagegen würde eher ein Konzert von Jon Bon Jovi oder "irgendwas in der Richtung" zusagen.Eigentlich hat sie damit gerechnet, dass derjenige bald zurückkommt, um sein Ticket abzuholen. "Aber bisher hat sich noch niemand gemeldet." Wer also seine Eintrittskarte vermisst und wiederhaben möchte, schickt eine E-Mail mit dem Betreff "Guns-N'Roses an redaktion@onetz.de. Damit das Ticket an die richtige Person geht, sollte derjenige wissen, wann er es gekauft hat und auch weitere Fragen beantworten können.