Der Förderverein St. Sebastian organisierte für Ruhestandspfarrer Egid Mühlbauer zum 85. Geburtstag einen Sektempfang in der Pizzeria "Catania". Damit dankte er dem Initiator der Initiative zur Renovierung von St. Sebastian. 2011 war sie noch in einem jämmerlichen Zustand. Zum Geburtstag brachte Mühlbauer eine Spende von 500 Euro mit, die er an den Vorsitzenden des Fördervereins, Karl Arnold , überreichte.

Arnold würdigte den Einsatz des Jubilars. Der 1958 zum Priester geweihte Geistliche war von 1960 bis 1966 Kaplan in St. Josef und zuletzt Seelsorger in Pirk. Nun hilft er bei Messen, Taufen und Trauungen aus. Für die Sebastiankirche hat er einen Förderverein gegründet. "Für die Handwerkerkirche holten sie mich als Vorsitzenden, das mache ich gerne", erklärte der ehemalige Kreishandwerksmeister Arnold. An Pfarrhaushälterin Maria Bär überreichte Arnold einen Blumenstrauß. Der ehemalige Mesner Werner Wilczek erzählte Anekdoten aus Mühlbauers Kaplanzeit, so lange kennen sich die beiden schon. Mühlbauer hatte eine gute Nachricht von der bischöflichen Finanzkammer dabei. "Vor Tagen erreichte mich die stiftungsaufsichtliche Genehmigung, die Sache ist nun auf einem guten Weg", sagte er zur geplanten Sanierung der Sebastianskirche. Ferner liege die mündliche Zusage von Oberkonservator Raimund Karl von der Denkmalpflege in München über 50 000 Euro vor. Nun wird sie noch schriftlich erwartet. "Daran habe ich mich gleich gekümmert und einen Erinnerungsbrief geschrieben. Wenn die schriftlichen Zeilen aus München und die von Stadtpfarrer Markus Schmid vorliegen, kann Architekt Bauer, der schon alles vorbereitet hat, starten." Mittlerweile hat Kassier Theo Spies 110 000 Euro angespart. "Das ist für mich das schönste Geburtstagsgeschenk", sagte Mühlbauer, denn es bedurfte vieler Telefonate und Schreiben, bis es zum Durchbruch kam.