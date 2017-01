Der Gedanke, neben der Heiligen Staude einen Waldkindergarten zu eröffnen, stieß am Mittwoch im Hotel "Zur Heimat" auf offene Ohren. Zahlreiche Eltern waren zum Infoabend bekommen, bei dem Lydia Wetzel und Dr. Benjamin Zeitler, Geschäftsführer Learning Campus GmbH, das Projekt vorstellten.

"Übergabe" am Parkplatz

Wie zu entnehmen war startet der Waldkindergarten am 4. September 2017. Man einigte sich auf eine Gruppengröße von 24 Kindern, die von drei pädagogischen Fachkräften betreut werden sollen. Die Gruppenstruktur soll altersgemischt Drei- bis Sechsjährige umfassen. Die Kinder werden von 8 bis 13 Uhr betreut, können allerdings schon eine Viertelstunde früher gebracht bzw. 15 Minuten später abgeholt werden.Auf die Eltern kommt ein monatlicher Betrag von 110 Euro zu, der auch das Spielgeld einschließen wird. Der Kindergarten soll maximal 30 Tage im Jahr geschlossen sein. Eine Waldspielgruppe für interessierte Kinder und Eltern soll bereits im Mai 2017 an den Start gehen. Die Anmeldefrist beginnt am 25. Januar, 10 Uhr, per Mail (waldkindergarten.weiden@learningcampus.de), Fax oder Post und dauert bis 31. Januar.Spätestens am 10. Februar erfolgen die Zu- und Absagen, erklärte Lydia Wetzel, die als Referentin für die Organisationsentwicklung verantwortlich zeichnet. Vor diesen Eckdaten stellten die beiden Referenten das Projekt anhand von Bildern vor. Der Waldkindergarten will den Regelkindergarten um eine naturpädagogische Gruppe ergänzen. Schließlich stecke der Wald voller Geschichten, voller Abenteuer, voller Erlebnisse und sei voll mit Spielzeug. Deswegen habe sich die Initiative von Eltern aufgemacht für ihre Kinder einen Waldkindergarten ins Leben zu rufen. Aus der losen Initiative wurde der Elternverein Waldkindergarten Weiden und Umgebung e.V., der sich im Juli 2016 gegründet hat.Der Verein hat sich mit LearningCampus einen regionalen Träger im Bereich der Erlebnis- und Waldpädagogik gefunden. Dieser übernimmt die Planung, Organisation und Trägerschaft für den Waldkindergarten. Zusammen mit dem Jugendamt Weiden und dem Stadtförster hat das Team ein Waldstück an der Heiligen Staude östlich der B22 für den Waldkindergarten gefunden.Ein Waldkindergarten brauche weder Haus noch Dach. Die Kinder nutzten allein die Natur als Spiel- und Lernort. Nur für extrem schlechte Wetterlagen gebe es einen Bauwagen. Der diene dann als Schutzunterkunft und Materiallager und stehe am zentralen Waldplatz in der Nähe der Kapelle Heilige Staude.Das Jugendamt Weiden und die gemeinnützige Einrichtung LearningCampus freuen sich darauf, das Vorschulangebot mit dem Waldkindergarten noch ein Stück vielfältiger zu machen. "Die Natur wird für die Kinder unmittelbar erlebbar und sie können ganzheitliche Erfahrungen machen." Die Kinder würden von den Eltern am Parkplatz in die Hände der Erzieher übergeben und die Gruppe mache sich zusammen auf den Weg an der Heiligen Staude vorbei zum Waldplatz. Die Kinder verbringen den Rest des Tages an diesem Platz und werden später von den Eltern wieder am Parkplatz abgeholt.