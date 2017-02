Auf der Rückfahrt von einer Motorrad-Auslieferung in Norddeutschland kamen zwei 32-Jährige vor knapp einem Jahr auf die Schnapsidee, Einbrüche in Bäckereien zu verüben. Am Dienstag standen sie nun vor dem Schöffengericht.

Täter geständig

"Zufällig" lag damals ein Brecheisen im Wagen des um einige Tage Jüngeren und so suchten die beiden. Mittels des Eisens hebelten sie die Türen der Läden auf. Dann rissen sie die Tresore aus ihren Verankerungen und nahmen sie kurzerhand mit. Die Raubzüge dauerten jeweils nur wenige Minuten. Gullydeckel von den Straßen dienten den Dieben dann dazu, im Wald oder auf Parkplätzen die Tresore aufzubrechen und an das Geld zu kommen. Den Firmen Kutzer und Schaller entstand je Einbruch ein Entwendungsschaden von 600 bis 850 Euro, insgesamt waren es 2782 Euro. Höher noch war der Sachschaden durch die Gewaltanwendung. Er betrug insgesamt 5000 Euro.Durch akribische Detektivarbeit kam die Kripo den Einbrechern auf die Spur. An der Raststätte in Mitterteich hatte die Videokamera das Auto der Täter erfasst. Weil auch hier ein Gullydeckel fehlte, wusste man, dass es dieselben Täter waren wie in Wunsiedel. Auch überprüfte Funkzellen-Daten wiesen auf die Täter hin. Überführen konnten die Polizisten den 32-Jährigen aus dem Raum Amberg und seinen gleichaltrigen Komplizen aus Oberbayern schließlich durch Fingerabdrücke und DNA-Spuren an den Tatorten.Gut beraten von ihren Verteidigern Wolfgang Stinglwager (Altötting) und Michael Haizmann (Regensburg) legten die Angeklagten gleich zu Beginn der Verhandlung Geständnisse ab, was ihnen Staatsanwalt Dr. Christoph Edler und auch Vorsitzender Richter Gerhard Heindl im Urteil positiv anrechneten. Fünf als Zeuginnen geladene Verkäuferinnen mussten so nicht vernommen werden. Nicht durch kam Haizmann mit seinem Antrag auf eine Bewährungsstrafe für seinen Mandanten. Zu lang war die Vorstrafenliste des Oberbayern. Auch Rechtsanwalt Stinglwager scheiterte mit seinem Antrag, sein Mandant solle nur zu eineinhalb Jahren auf Bewährung ohne zusätzliche Geldauflage verurteilt werden.Heindl und die Schöffen entsprachen exakt Dr. Edlers Forderung. Sie verurteilten den Oberpfälzer zu zwei Jahren auf Bewährung. Der ein Mal geringfügig Vorbestrafte muss zudem 2000 Euro an eine gemeinnützige Institution zahlen. Der zwölf Mal vorgeahndete Oberbayer muss für drei Jahre ins Gefängnis.