Sie handelten mit Drogen und störten sich auch nicht daran, wenn der Stoff bei Minderjährigen landete. Dafür müssen zwei Weidener nun in Haft. Es ist nicht das erste Mal, dass sie mit dem Gesetz in Konflikt kommen.

Lange Therapie nötig

Umfassend gestanden

Wegen Rauschgifterwerbs, -handels und -einfuhr verurteilte Amtsgerichtsdirektor Gerhard Heindl zwei Weidener zu 38 beziehungsweise 31 Monaten Freiheitsstrafe. Die 25 und 24 Jahre alten Männer hatten über einen längeren Zeitraum immer wieder jeweils drei bis acht Gramm Methamphetamin und noch einmal so viel Marihuana erworben. Die Hälfte des Stoffes hatten sie mit Gewinn weiterverkauft, die andere Hälfte selbst konsumiert. Dabei überließen sie mehrfach auch dem minderjährigen Bruder des Älteren eine "Line". Mindestens sechs Mal erhielt auch eine damals 14-Jährige Drogen.Beim jüngeren Angeklagten kamen noch Verurteilungen wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Diebstahl hinzu. Er hatte vor einem Jahr schwer alkoholisiert einer Frau einen Kopfstoß gegen die Nase verpasst. Bei einem Wutausbruch hatte er zudem die Glastüre eines Wohnhauses zerstört. Und schließlich hatte er aus einem Supermarkt eine Flasche Wodka gestohlen.Amtsgerichtsarzt Dr. Bruno Rieder bescheinigte den zwei Angeklagten, dass sie bei der Begehung aller Taten unter Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden hatten. Bei beiden Berufslosen habe die Alkohol- und Drogenkarriere sehr früh begonnen. Der Sachverständige riet zu einer stationären Einweisung in eine psychiatrische Klinik zur Behandlung der Sucht. Allerdings werde die Therapie zwei Jahre in Anspruch nehmen, da ihre Krankheit so lange nicht behandelt worden war.Das Vorstrafenregister wies bei beiden Angeklagten eine erhebliche Zahl von Vorahndungen auf. Der Ältere hatte sich, nach etlichen kleineren Verurteilungen, 2012 an einem Brandanschlag auf das Verwaltungsgebäude des Weidener Asylbewerberheims beteiligt und war deswegen zu 28 Monaten verurteilt worden.Beim Jüngeren stach neben den Verurteilungen wegen Leistungserschleichung, Diebstahls und Sachbeschädigung eine versuchte schwere Erpressung mit Körperverletzung heraus. Man hatte zu viert einen Gehbehinderten überfallen und dafür zwei Jahre kassiert. Die Strafaussetzung zur Bewährung war später widerrufen worden.Die Verteidiger Dominic Kriegel und Reinhard Kotz (Nürnberg) stellten in der Verhandlung besonders das vollumfängliche Geständnis ihrer Mandanten heraus, durch das diese eine umfangreiche Beweisaufnahme überflüssig gemacht hätten. Außerdem sei die nun schon elf Monate andauernde U-Haft zu berücksichtigen. Richter Heindl und die Schöffen blieben mit ihrem Urteil nur zwei Monate unter dem Antrag von Staatsanwalt Rene Doppelbauer und folgten Dr. Rieders Empfehlung, die Verurteilten für zwei Jahre in eine therapeutische Anstalt zu schicken.