Gute Baugrundstücke sind in Weiden rar geworden. Hans Pausch hat sich eines gesichert. Ein großes sogar. Doch dann machte die Stellplatzsatzung der Stadt seinen ursprünglichen Plänen einen dicken Strich durch die Rechnung. Gebaut wird nun aber trotzdem.

Der Bauunternehmer aus Leuchtenberg wollte ursprünglich auf seinem Areal an der Leimbergerstraße ein großes Wohngebäude errichten. Die neue Stellplatzsatzung der Stadt hätte dann aber auch eine riesige und überaus kostspielige Tiefgarage erfordert. "Es rechnete sich nicht mehr." Also plante er um. Die Baumasse wird zwar kleiner, aber seine Objekte, die wieder Architekt Peter Krauße plant, sind umso interessanter. Und: Die Stellplätze werden ebenerdig, teilweise sogar in Carports, geschaffen.In den Vorjahren erstellte Pausch bereits zwei modern gestaltete Mehrfamilienhäuser mit jeweils sieben Wohnungen, was Investitionen von 1,5 und 1,2 Millionen Euro erforderte. Nun legte er mit den Partnern von der Raiffeisenbank Neustadt/WN-Vohenstrauß den Grundstein für das dritte Gebäude, das rund 2,2 Millionen Euro kosten wird. Beim Projekt "Lerchenfeld III" entstehen elf Wohnungen, die - per Aufzug - alle barrierefrei erreichbar sind.Da die oberen Etagen im Süden und Norden leicht eingezogen sind, entsteht ein "pyramidenförmiger" Charakter des Gebäudes, das mit zwei Penthauswohnungen und großen Dachterrassen abschließt.Der Bauunternehmer konnte mit 2475 bis 2760 Euro pro Quadratmeter einen attraktiven Preis bieten. Alle Wohnungen sind über den Vertriebspartner, die Raiffeisenbank Neustadt/Vohenstrauß, bereits verkauft.