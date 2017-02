Mit einer Zange ein Muster nachbiegen, einen Akkuschrauber bedienen oder einen elektrischen Stromkreis aufbauen. 60 Sechstklässler der Hans-Scholl-Realschule hatten die „Technik-Rallye“ zu durchfahren, dieses Mal handwerklich.

Für mehr Selbstvertrauen

Gestern war Werkeln, Löten und Bohren an der Realschule angesagt: die Technik-Rallye war zu Gast mit dem Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (BBW) aus München. Die Sechstklässler schnitten Kupferrohre, bogen Drähte, befestigten Kabel in Lüsterklemmen, löteten Scheiben. Kurz: sie entdeckten ihre handwerklichen Begabungen sowie technischen Talente und erlebten, wie spannend die Welt der Technik sein kann.Das Ziel der Technik-Rallye ist es, junge Menschen an 20 Stationen für Praktika und Berufe im technischen Bereich zu begeistern. Studienrat Raimund Betz, Fachbetreuer Physik/Technik, und Fachoberlehrer Oliver Röder haben gesehen, wie die Schülerinnen und Schüler durch die Technik-Rallye nicht nur Vertrauen in ihre handwerklichen und technischen Fähigkeiten gewannen, sondern auch in sich selbst. Zudem lasse sich mit der Technik-Rallye das Thema Berufsorientierung einmal praktisch und spielerisch angehen, und zwar in der gewohnten Umgebung, in der sich die Schüler wohlfühlen, aber mit externen Referenten, die neue Anregungen und Ideen einbringen.Die Technik-Rallye ist nur eines von vielen Projekten der Bildungsinitiative, die die bayerischen Metall- und Arbeitgeberverbände (bayme vbm) ideell und finanziell unterstützen. Genau hier setzt das Projekt, Technik-Rallye an: Schon nach ein paar Minuten fertigen die Jugendlichen selbstständig Schlüsselanhänger an und begeistern sich für technische Berufe.