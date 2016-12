Weihnachtsschmuck selbst gestalten und herstellen - dass dieses traditionelle Thema auch mit dem Computer zu tun haben kann, erfuhren Achtklässler der Hans-Scholl-Realschule. Als Teil des IT-Unterrichts entwickelten sie zu dem Thema "Individueller Weihnachtsschmuck" über ein entsprechendes Programm unter Anleitung von Oliver Röder weihnachtliche Symbole am PC.

Dabei konnten sie der Fantasie freien Lauf lassen, nur bestimmte Grundmaße waren einzuhalten. Anschließend wurden die Ergebnisse in einen maschinenverständlichen Code umgewandelt und für den 3-D-Drucker aufbereitet. Dieser Drucker ist seit Beginn des Schuljahres das neueste Highlight für das Fach Informationstechnologie. Die Schüler haben so die Möglichkeit, nicht nur Gegenstände virtuell zu entwerfen, sondern auch das fertige Produkt in Händen zu halten. Damit reagiert die Schule auf die neuen Herausforderungen in der zukünftigen Arbeitswelt. Allerdings musste auch gelernt werden, dass alles seine Zeit braucht und nicht jeder "Druck" funktioniert. Trotzdem waren alle am Ende von den einzelnen Ergebnissen beeindruckt.