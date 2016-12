Hans Söllner ist ein echtes bayrisches Urgestein, Liedermacher und Querdenker. In diesem Jahr feierte er sein 35. Bühnenjubiläum. Mit seinen 60 Jahren lebt Söllner noch immer getreu seinem Motto: Ein bisserl Widerstand geht immer. Am Freitag, 20. Januar, tritt er um 20 Uhr mit seiner "Never Ending Tour" in der Max-Reger-Halle auf.

Söllner hat schon immer bei Politikern und "Großkopferten" ganz genau hingehört. Das hat ihm nicht nur Ärger durch unzählige Hausdurchsuchungen und Gerichtsverhandlungen eingebracht, das hat ihm auch ein ganzes Stück Geld und Lebensqualität gekostet. Trotzdem ist er nie müde geworden, gegen Ungerechtigkeit anzukämpfen - bis zum heutigen Tag. Haben sich die Themen auch gewandelt - die Marihuana-Legalisierungskampagne ist dem Kampf für ein gleichberechtigtes Schulsystem gewichen -, Söllner ist sich selbst und seinen Fans treu geblieben.