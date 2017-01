Zwei Haschisch-Verkäufe an 15-Jährige kommen einen 45-Jährigen teuer zu stehen. Mit zweieinviertel Jahren Freiheitsstrafe ahndet Amtsgerichtsdirektor Gerhard Heindl zwei Verkäufe von jeweils ein bis zwei Gramm.

(rns) Das Betäubungsmittelgesetz sieht für die Abgabe von Rauschgift an Minderjährige den recht drastischen Strafrahmen von 1 bis 15 Jahre vor. Zu Gute kam dem zehnfach Vorbestraften lediglich, dass es sich bei den Burschen um keine Unbekannten bei Staatsanwalt Rene Doppelbauer handelte. Beide sind seit längerem amtsbekannt und gelten, trotz ihres jugendlichen Alters, als drogenerfahren.Vor dem Schöffengericht gestand der Weidener seine Tat. Einer der Buben sei an ihn herangetreten und er habe ihm, um seine eigene Sucht finanzieren zu können, die Drogen für 12,50 Euro pro Gramm verkauft. Nach einem "beschissenen Leben", in dem er viele Schicksalsschläge habe hinnehmen müssen, so berichtete der Wohnungslose, habe er zuletzt Heroin und Haschisch konsumiert. Nachdem er, wegen diverser Gewalt- und Drogendelikte bis September 2015 längere Zeit eingesessen habe, möchte er nun ein neues Leben beginnen. Er würde gerne eine bereits genehmigte Therapie antreten.Staatsanwalt Doppelbauer anerkannte das Geständnis und die Tatsache, dass es sich um eine weiche Droge gehandelt hatte. Rechtsanwalt Jörg Meyer bat, die geringe Menge zu berücksichtigen und plädierte auf 22 Monate. Richter Heindl entsprach dem Antrag Doppelbauers und stellte fest, dass der Maler "in keinster Weise sozial eingeordnet" gelebt hatte. Wenige Monate nach seiner Haftentlassung habe er die Taten begangen. Die Feststellung, dass der Geschiedene die Tat aufgrund seiner Abhängigkeit begangen hatte, ermöglicht ihm unter Umständen den baldigen Beginn einer Therapie.