Hast du Töne!

Schwarzach/Unterauerbach. Die Ausbildung von Nachwuchsmusikern steht bei der Blaskapelle Auerbachtal hoch im Kurs. Johannes Kick, Samuel Schart (beide Tenorhorn), Robin Kiener, Nicolas Beer (beide Saxophon) und Raphaela Schart (Klarinette) legten beim Nordbayerischen Musikbund ihre Leistungsprüfungen in Bronze erfolgreich ab. Teresa Kurz (Querflöte) nahm mit Erfolg an der Silberprüfung teil. Vorsitzender Peter Graf gratulierte zur erfolgreichen Prüfung. Besonders herauszuheben sei, dass alle Ausbilder aus den Reihen der eigenen Kapelle kommen. Zusammen mit musikalischem Leiter Andreas Schrott nahm Graf die jungen Musiker in die Kapelle auf.