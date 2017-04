Die Tauschtage der Briefmarkenfreunde Weiden sind immer noch der Renner unter den Vereinsveranstaltungen. Sie locken Interessenten aus der ganzen Region an.

Drei Mitglieder geehrt

(kzr) Das berichtete Vorsitzende Sieglinde Nordgauer in ihrem Rückblick bei der Jahreshauptversammlung im Vereinslokal Schützenhaus. Sie dankte Wilfried Krebs, der die monatlichen Tauschtage leitet, an denen dicke Briefmarkenbücher in den kleinen Saal des Schützenhauses geschleppt werden. Jeden Monat einmal setzen die Briefmarkenfreunde am Samstagnachmittag einen Tauschtag an, um Neuigkeiten zu besprechen, Marken zu tauschen, egal ob gestempelt oder postfrisch, Kiloware nach fehlenden Marken zu durchstöbern oder um besonders schöne Stempel zu erhalten. Dabei fachsimpeln Senioren über Ersttagsbriefe oder Errungenschaften. Doch dem Verein fehlt es an jugendlichem Nachwuchs. Der Mitgliederstand ist inzwischen auf 29 gesunken.Bürgermeister Lothar Höher, selbst ein Briefmarkenfreund, freute sich, dass die Aktivitäten des Vereins weit über die Stadtgrenzen hinaus wirken. Er selbst ist bereits seit vier Jahrzehnten im Verein und wurde dafür mit einem Buch und einer Urkunde ausgezeichnet. Schon seit 45 Jahren sind Herbert Reindl und Peter Schulz im Verein, die ebenfalls geehrt wurden.Regionalbeirat Hans Dietmayr berichtete über Neuigkeiten auf Bezirksebene. Zum 1000-jährigen Bestehen der Stadt Neunburg vorm Wald seien die neuen Briefmarken bereits im März übergeben worden. Die Sammler hätten sich alle eindecken können, sagte Dietmayr. Am 29. April wird die Stadt Amberg eine Sondermarke herausgeben. Anlass ist das 700-jährige Bestehen der Bürgerspitalstiftung. Geplant ist außerdem eine Briefmarke zum 800-jährigen Bestehen von Waldthurn.Als Termin für den Großtauschtag legten die Mitglieder den 7. Oktober im Schützenhaus fest.