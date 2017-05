(wd) Die Demontage der Haustechnik läuft. Die Heizkörper s ind ausgebaut. Der neue Eigentümer der alten Turnhalle in Rothenstadt bereitet das Gebäude für den beabsichtigten Abbruch und die geplante Bebauung vor.

Von der "möglichen Schließung" wurden alle Vereine, die bisher die alte Turnhalle nutzten, rechtzeitig informiert, betont die Schulabteilung der Stadt auf NT-Anfrage. "In der Halle fanden in der letzten Zeit nur Vereinsbelegungen statt. Wochenend- oder Ferienbelegungen gab es schon lange nicht mehr." Es sei gelungen, zumindest für einen Teil der Nutzer Raum-Alternativen zu finden: Das Rote Kreuz, das im Zwischenbau logierte, zieht zur Feuerwehr. Der 1. Judoclub kommt in der neuen Turnhalle in Rothenstadt unter. Der Budokan e. V., der bereits die Turnhalle in der Pestalozzi-Schule nutzt, kann seine "Rothenstädter Zeiten" in die Clausnitzerschule verlegen.Noch auf der Suche ist die Stadt für den VfB Rothenstadt. Die Fußballer brauchen ein Quartier fürs Winterhallentraining. Auch die Skigymnastik-Fans sind heimatlos. Allerdings ist bei ihnen noch keine Eile geboten.