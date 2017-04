Der durch den Heimatring gestaltete Osterbrunnen mit über 2500 bunten Eiern schmückt seit dem Wochenende wieder den Oberen Markt. Am Samstag segneten Diakon Frater Johannes Bosco und Pfarrer Hans-Martin Meuß den Brunnen und die Menschen davor. Oberbürgermeister Kurt Seggewiß und Heimatring-Vorsitzender Günther Magerl übergaben ihn symbolisch an die Bevölkerung. Nach Fanfarenklängen durch Türmer Christian Stahl hatte Magerl die zahlreichen Bürger begrüßt, die sich bei herrlichem Sonnenschein am Brunnen versammelten.

Nach viel Lob für den Osterbrunnen in den drei Vorjahren habe man sich entschlossen, auch heuer wieder einen aufzustellen, sagte Magerl. Johann Hagn hatte die Krone etwas umgebaut. Anita Uschald und Magerls Gattin Elfriede bemalten 300 Eier neu. Robert Hörmann war für die Bemalung der Straußeneier zuständig. Diese kleinen Schmuckstücke, die Sehenswürdigkeiten der Innenstadt zeigen, sind im oberen Teil des Brunnens zu sehen.Der Vorsitzende betonte, dass es sich bei den Hühner-, Gänse- und Straußeneiern um echte Eier handle. Und er appellierte an alle Bewunderer, auf die "Druckprobe" zu verzichten. Alljährlich würden Dutzende von schönen Eiern zerstört, weil Bürger die Echtheit überprüfen wollten. OB Seggewiß dankte den Heimatring-Aktiven für die Erhaltung der "wunderschönen österlichen Tradition". Pfarrer Meuß rief dazu auf, in der Karwoche innezuhalten und sich zu besinnen. Abschließend verteilten Kinder der "Altbairischen" bunte Eier an die Bürger.