Mit viel Herzblut ist er dabei. Beruhigt mit hervorragendem Einfühlungsvermögen nervöse Engel und bringt sie dann dazu, sogar Gedichte oder Lieder vorzutragen. Oftmals unterhält er die Besucher der Fensteröffnung mit tollen Geschichten darüber, was dem Nikolaus und seinen Engeln denn heute schon widerfahren sei. Und steht gerne für ein Foto mit den Kleinen bereit.Meisterlich schafft er es, die kleinen Geschenke der Fensterpaten an die Kinderschar unter dem Adventskalender-Fenster zu verteilen und dabei nicht nur den Überblick zu behalten, sondern auch immer ein freundliches Wort für die Besucher zu haben. Pro Weiden und die Kaufleute des Christkindlmarkts bedankten sich am Donnerstagabend bei Nachtmann für die vergangenen zwei Jahrzehnte. Sie hoffen, dass er als Nikolaus auch weiterhin mit ihnen im Advent die Fenster öffnet.