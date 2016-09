Der Blutspendedienst des BRK (BSD) befindet sich nach eigenen Angaben aktuell in einer besorgniserregenden Situation: Der Blutkonserven-Engpass habe sich aufgrund des heißen Spätsommers in den letzten Tagen deutschlandweit zugespitzt.

"Patienten brauchen Sie dringend!"

Darum ist Blutspenden beim BRK so wichtig Allein in Bayern werden täglich etwa 2.000 Blutkonserven benötigt. Mit einer

Blutspende kann bis zu drei Schwerkranken oder Verletzten geholfen werden. Jede

Blutspende ist Hilfe, die schwerstkranken Menschen eine Überlebenschance geben.



Wer Blut spenden kann

Blutspenden kann jeder gesunde Mensch ab dem 18. bis zum vollendeten 72. Lebensjahr. Als Erstspender sollte man nicht älter als 64 sein. Frauen können viermal, Männer sogar sechsmal innerhalb von 12 Monaten Blut spenden. Zwischen zwei Blutspenden muss ein Abstand von mindestens acht Wochen liegen. Mitbringen sollen die Blutspender/innen ihren Blutspendeausweis, bei Erstspendern reicht ein amtlicher Lichtbildausweis.

Pro Tag werden in Bayern 2.000 Blutspenden für die Patienten gebraucht. Dieses Ziel konnte in den letzten Wochen laut einer Pressemitteilung des BRK-Blutspendedienstes nie erreicht werden. Das Blutkonservenaufkommen verringerte sich demnach um bis zu zwanzig Prozent deutlich.Georg Götz, der kaufmännische BSD-Geschäftsführer appelliert an die Bevölkerung: „Die Situation ist sehr ernst. Unser Blutkonservenlager ist leer. Wir befinden uns in einer akuten Notlage und brauchen jetzt dringend die Hilfe der gesunden, spendefähigen Menschen. Kommen Sie bitte in den nächsten Tagen zum Blutspenden auf unsere Termine! Die Patienten in den Kliniken brauchen Sie jetzt dringend!“Sogar erste Operationen habe man verschieben müssen, da Blutpräparate nicht in ausreichender Menge vorhanden sind. Die DRK-Blutspendedienste rufen in ganz Deutschland zum Blutspenden auf. In Bayern bietet der Blutspendedienst flächendeckend Blutspendetermine an. Wo in der Nähe der nächste Blutspendetermin angeboten wird, ist unter www.blutspendedienst.com/termine zu finden oder kann zwischen 7.30 und 18 Uhr bei der Spenderhotline unter 0800.11 949 11 erfragt werden.