Mehr Platz und bessere Hygiene dank eines Sauberplatzes veranlassten die Kreisrinderzuchtgenossenschaft Neustadt, die Auktion von Moosbürg nach Seibertshof bei Luhe zu verlegen. Die Zahl der Betriebe ging weiter zurück.

Leichter Preisanstieg

Ehrenpreise Ehrenpreise 2016 der Kreisrinderzuchtgenossenschaft Neustadt/WN gingen an die Bestplatzierten in den Kategorien Höchste Herdenleistung: 1. Erwin Stahl (Bergnetsreuth, 11 014 kg Milch), 2. Hermann Höcherl (10 060 kg), 3. Herbert Wittmann (Ilsenbach, 9928 kg). Höchste Laktoseleistung: Kuh "Hetta" von Stefan Hefner (Vorbach). Höchste Lebensleistungen: Kuh "Lerche" 114 586 Kilogramm Milch von Stefan Hefner (Vorbach); "Runi" (107 128 kg) von Johannes Wolf (Reichenau), Kuh "045" (106 890 kg) von Thomas Bauer (Engleshof), "Florine" (103 018 kg) von Robert Bodensteiner (Albersrieth), "Rene" (102 457 kg) von Stefan Hefner (Vorbach), "Maja" (102 318 kg) von Franz Steiner (Obersdorf), "Reno" (102 314 kg) von Johann Bartmann (Hagendorf), "Osenta" (102 197 kg) von Siegfried Lehner (Kirchenthumbach).



Eutergesundheit mit niedrigstem Zellgehalt: Betrieb Markus Bösl (Öd). Lebensleistung Abgänge: Alois Kriechenbauer (Bergnetsreuth). Beste Marktbeschicker bei Großvieh: 20 Jungkühe Helmut Ott (Grub), 17 Kälber und 15 Kühe Hubert Kastner (Oberbibrach). Festvermarktung Kälber: Josef Kroher (Trabitz) 66 Kühe und 50 Kälber. Positiv gezüchteter Bulle "Losung": Georg Haberkorn (Obertresenfeld).

Für eine Jungkuh erzielten die Landwirte im vergangenen Jahr einen durchschnittlichen Verkaufspreis von 1830 Euro, berichtete Vorsitzender Günther Rodestock in der Jahreshauptversammlung im Postkellersaal in Weiden. Der Bedarf konnte nicht vollständig gedeckt werden.Zuchtleiter Dr. Thomas Nibler sprach von einem moderaten Rückgang der Betriebe mit Kuhhaltung im Landkreis von 813 auf 784 im Vorjahresvergleich. Mit über 32 000 eingestellten Kühe war in den 90er Jahren die Spitze erreicht worden. Inzwischen pendelte sich die Zahl in den vergangenen sechs Jahren auf durchschnittlich über 27 000 Tiere ein.Beim Export an Kalbinnen war die KRZG mit 485 Stück Spitzenreiter in der Oberpfalz. "Die Verkaufszahlen von 3408 bei Mastkälbern bedeuten eine Steigerung auf hohem Niveau", lobte Dr. Nibler. Der Bullenabsatz sei zurückgegangen, weil das Augenmerk auf der Besamung lag. Seit 2011 haben sich die Anpaarungsverträge mit 600 fast verdoppelt. Von 30 untersuchten Kälbern ging eines in die Besamung. Sehr langlebige Kühe zeugten vom harmonischen Umgang mit den Tieren. Dr. Nibler dankte außerdem Fachberater Rudi Traxinger für seine Arbeit.Die Grüße des Bauernverbandes überbrachte stellvertretender BBV-Kreisobmann Karl Bäumler. Nach dem Milchpreis-Tief im Herbst 2016 sei ein leichter Preisanstieg zu verzeichnen gewesen. Die Landwirte könnten durch Einhaltung der letztjährig gelieferten Milchmenge von Februar bis April zur Preisstabilität beitragen und würden dafür Förderung erhalten. Stadtrat Reinhold Wildenauer übermittelte die Grüße des Oberbürgermeisters und der Stadt. Er bezeichnete den Dialog zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft als wichtigen Bestandteil gegenseitiger Wertschätzung.Über das Thema Eutergesundheit referierte Dr. Gabriele Arndt. Als häufigste Erkrankung nannte sie die Mastitis (Milchdrüsenentzündung). Als Einflussfaktoren kämen Krankheitserreger, Melkanlage, Fütterung, Hygiene, Stress oder erbliche Veranlagung in Frage. Verbessert werden können die Situation durch Minderung der Risikofaktoren, frühzeitige Bekämpfung der Krankheit und die Stärkung der Immunabwehr durch gutes Futter. Zur Unterstützung sei eine Medikamentengabe möglich.