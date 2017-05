Die Garnison Weiden ist Artillerie-Standort. Aber nicht nur: Auch Panzergrenadiere bevölkern die Ostmark-Kaserne. Die jungen Soldaten, die zur Ausbildungsunterstützungskompanie des Panzergrenadierbataillons 122 gehören, haben heute ihren großen Tag. Sie treten um 14 Uhr am Oberen Markt zum feierlichen Gelöbnis an. Für die Vorbereitung ist der Obere Markt deshalb heute ab 12 Uhr gesperrt.

Die ehemalige fünfte Kompanie des Panzergrenadierbataillons 122, das wiederum zur Panzerbrigade 12 in Amberg gehört, lag schon zu Zeiten der Heeresunteroffizierschule in Weiden. Offiziell siedelte die nach der Strukturreform zur Ausbildungsunterstützungskompanie umbenannte Einheit zum 1. Januar 2015 von Oberviechtach in die Ostmarkkaserne um. Die erste Grundausbildung in Weiden begann zum 1. April 2015. Inzwischen durchliefen in acht "Lehrgängen" etwa 750 Rekruten die vierteljährliche Grundausbildung "neuer Art".Aktuell nehmen heute am feierlichen Gelöbnis unter dem Kommando von Oberstleutnant Lars Obst, dem stellvertretenden Bataillonskommandeur, 78 Rekruten am Gelöbnis teil, darunter sechs Frauen. 44 Rekruten sind Soldat auf Zeit, 34 freiwillig Wehrdienstleistende.Inklusive der angehenden Mannschaftsdienstgrade zählt die Kompanie 168 Soldaten, die von Kompaniechef Hauptmann Thomas Lauszus geführt wird. Kompaniefeldwebel, (Spieß und damit "Mutter der Kompanie") ist Oberstabsfeldwebel Tobias Knob. Pro Grundlehrgang werden bis zu 98 Soldaten ausgebildet.Die jungen Soldaten kommen übrigens aus dem gesamten Bundesgebiet nach Weiden. So legt etwa ein Soldat aus Wesel bei der Fahrt in das dienstfreie Wochenende 620 Kilometer zurück. Die Kompanie ist eine von zwei Ausbildungsunterstützungskompanien der Panzerbrigade 12. Die "Schwester" ist die "AusbUstgKp 112" des Panzergrenadierbataillons 112, die in Cham stationiert ist. Nach der Grundausbildung gehen die Soldaten in die Verbände der Bundeswehr.