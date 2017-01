Seit gerade mal vier Jahren existiert der Schwesterverein des Stammtischs "Höhe 308". Mittlerweile zählt die "Höhe 309" bereits 56 Mitglieder.

Spenden für Soziales

(hcz) Analog zur Regelung beim 1964 gegründeten Bruderverein nimmt die "Höhe 309" nur Frauen auf. Die halten fest zusammen, bringen sich ins gesellschaftliche Leben der Stadt ein und tun Gutes. Diese Harmonie habe für eine enorme Mitgliederentwicklung gesorgt, lobte Stadträtin Gabi Laurich, selbst Mitglied des Vereins.In der Jahreshauptversammlung in der "Hösl-Bräu"-Schänke in Rothenstadt berichtete Vorsitzende Rosi Polland von knapp 30 geselligen Veranstaltungen im Jahr 2016: darunter die Teilnahme an Veranstaltungen des Heimatrings, der Stadt, des Obst- und Gartenbauvereins und der "Höhe 308". Auch Theaterbesuche, Kegelabende, Fischessen und Zoigl-Fahrten hätten viel Anklang gefunden. Bei der Wahl des Bierkönigs im September habe man die Schirmherrschaft übernommen.Beim Bürgerfest seien Hamburger und Bratwürste verkauft worden. Die Einnahmen daraus sowie aus weiteren Aktivitäten und aus den Mitgliedsbeiträgen seien der Aktion "Ein Baum für Weiden", der "Tafel" und der "Flüchtlingshilfe" gespendet worden. Auch heuer sind wieder Kegelabende, Stammtischtreffen und vieles mehr geplant. Höhepunkt wird voraussichtlich eine Viertagesfahrt im August ins Zillertal sein.Bei den Neuwahlen wurde Rosi Polland für weitere zwei Jahre als Vorsitzende bestätigt. Ihre Stellvertreterin bleibt Margareta Czichon. Protokollführerin bleibt Nicole Hölzl, die Kasse übernahm Kerstin Weber. Beisitzerinnen sind Claudia Weber, Angela Baldauf, Sonja Gmeiner, Angelika Pilz und Uschi Weigl. Kassenprüferinnen wurden Annemarie Maier und Brigitte Weber. Edelgard Dornheim und Minka Rüstig wurden für fünfjährige Mitwirkung im Vorstand ausgezeichnet.Vorsitzender Günther Magerl überbrachte die Grüße und den Dank des Heimatrings an die Frauen, für deren Mithilfe bei dessen Veranstaltungen. Auch Stadtrat Hans Forster, seit der Gründung der "Höhe 309" ein treuer Unterstützer, ließ grüßen.