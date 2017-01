Zudem habe Neumann bereits seit Mai 1968 als einer der ersten im Bistum Regensburg den Dienst als Kommunionhelfer versehen. "Aufgrund dieser herausragenden Dienste für das Reich Gottes und die Kirche verleiht unser Diözesanbischof Rudolf Voderholzer an den scheidenden Konrad Georg Neumann die Bischof-Johann-Michael-von-Sailer-Medaille", sagte der Geistliche.Tatkräftig und unentgeltlich habe sich der Ausgezeichnete für die vielfältigen Aufgaben in der Gemeinde eingesetzt und dabei so manch persönliches Opfer gebracht. Prodekan Pfarrer Armin Spießl überreichte deshalb im Auftrag des Bischofs diese höchste Auszeichnung des Bistums für Laien im Kirchendienst. Spießl bedankte sich auch namens der Pfarrgemeinde zusammen mit dem stellvertretenden Pfarrgemeinderatssprecher Stefan Bauer und namens der katholischen Kirchenverwaltung mit Willibald Fuchs herzlich für den aufopferungsvollen Einsatz zum Wohle der Pfarrgemeinde. Auch sie überreichten Neumann eine Ehrenurkunde, sowie ein Geschenk der Pfarrei.Ehefrau Marlies Neumann erhielt einen Blumenstrauß als Dank dafür, dass sie ihrem Ehemann stets den Rücken freigehalten hat und häufig auf ihn verzichten musste. Pfarrer Spießl freute sich, dass mit Martina Egeter ab Januar nun die Tochter des Geehrten dem Mesnerteam in der Pfarrgemeinde St. Dionysius angehören wird.