Landgerichtspräsident Walter Leupold ist nicht zimperlich. Wie "die Tiere" hätten die ungarischen Schleuser ihre Fahrgäste auf einen "Pritschenwagen" gepfercht. Schafe im Stall hätten es besser: "Die können sich wenigstens hinlegen."

Die Strafkammer am Landgericht Weiden verhängt am Dienstag eine hohe Strafe gegen Schlepper: acht Jahre Haft für einen 52-jährigen Spediteur wegen gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens. Mit 3,5 und 3 Jahre kommen die geständigen Mittäter (50 und 40 Jahre) davon, da sie 2016 schon in Tschechien zu je drei Jahren Haft verurteilt worden sind.Leupold sieht "ein Leben gefährdendes und menschenunwürdiges" Vorgehen. Besonders die erste Fahrt erbost den Präsidenten. Dabei wurde ein Fiat Ducato benutzt, der auf einen Abschleppwagen gezogen wurde. Derart getarnt rumpelten die Schleuser mit 23 Afghanen "huckepack" von Budapest nach Sachsen. Acht Stunden ohne Pause. "Die 23 waren da drinnen im Kastenwagen hermetisch abgeriegelt. Sie haben so nach und nach ihre Luft verbraucht."Für die weiteren Fahrten schaffte die Bande einen 7,5-Tonner an, in dem 60 bis 76 Geschleuste "Platz" fanden. Leupold: "Die Frage war immer nur: Wie kommen wir schnell ans große Geld?" Der Spediteur bezifferte vor Gericht sein Monatseinkommen von 1300 Euro, "hat aber kein Problem, sich einen Porsche Cayenne zu kaufen". Leupold spricht von einem "äußerst üblen Umgang mit Menschen", die freiwillig, aber aus einer Not heraus einstiegen.Der 52-Jährige erntete die 8 Jahre auch, weil er bis zuletzt hartnäckig schwieg, trotz "erdrückender Beweislage". Für diese erdrückende Beweislage dankt Leupold den Ermittlern der Bundespolizei. "Hier ist großartige Arbeit geleistet worden." Dabei halfen die technischen Möglichkeiten aus Tschechien. Schon früh gab es ein erstes Fahndungsfoto der Täter, nachdem sie im Juli 2015 Flüchtlinge bei Waidhaus abgeladen hatten. Die Aufnahme stammte von der Kamera des Valik-Tunnels. Das Mautsystem von Ungarn und Tschechien zeigte genau, wie sich der Laster durch Osteuropa bewegte. Solche Daten sind laut Staatsanwaltschaft in Deutschland nicht zu bekommen. Zusätzlich wurden nachträglich Handydaten ausgewertet, die ergaben, dass sich die Angeklagten in passende Funkzellen einloggten. Leupold: "ein extrem geschlossenes Bild."Die Anwälte Franz Schlama und Willibald Bayer konnten mit den 3 und 3,5 Jahren für ihre Mandanten leben. Verteidiger Matthias Haberl hätte sich für den 52-Jährigen ein niedriges Strafmaß erhofft. Im Verständigungsgespräch standen fünf Jahre im Raum - gegen ein Geständnis. Der 52-Jährige blieb stur. Er hofft auf eine Verlegung nach Ungarn und eine Freilassung auf Bewährung.Ob dieser Plan aufgeht? Im Verfahren wurde immer wieder deutlich, dass die Täter die Konsequenzen ihres Handelns unterschätzen, was am laxen Umfang mit Schleusern in Ungarn zu tun haben mag. "Weihnachten bin ich wieder daheim", sagte der 50-Jährige bei der Festnahme im Juli 2015 zur Polizei. Mit viel Glück gelingt das dem dreifachen Vater an Weihnachten 2018.