Der Fortbestand von Hubertus Ullersricht war nicht immer gesichert. Doch seit Markus Biebl Schützen-meister ist, präsentiert sich der Verein stabil. Den Lohn dafür bekommt er nun bei der Hauptversammlung.

Erfolgreich in Gauliga

Mitglieder geehrt

Seit Biebl und sein Stellvertreter Reinhard Albrecht vor fünf Jahren bei der Schützengesellschaft Hubertus Ullersricht ins erste Glied rückten, ist die Trendwende geschafft. Nun, bei der Hauptversammlung, stellten sich beide erneut dem Votum der Mitglieder - und erhielten das volle Vertrauen.Zuvor berichtete Biebl, wie die Schützen aus der Not eine Tugend gemacht hatten: Wie berichtet, war der Schießstand wegen einer dringenden Sanierung gesperrt worden. Die Zwangspause nutzten die Mitglieder, um den Räumen einen Neuanstrich zu verpassen. Wie Biebl in seinem Rückblick weiter berichtete, hatte sich Hubertus auch am Kinderbürgerfest beteiligt und dort das Blasrohrschießen vorgestellt. Erstmals ermittelte der Verein in dieser Sportart auch seinen Meister. Franz Gicklhorn holte sich den Titel. Gut besucht waren auch Ausbuttern, Kegeltreff oder ein Gansschießen.Erfreulich ist laut Sportleiter Wolfgang Weiß, dass die Luftpistolenmannschaft in der Gauliga den ersten Platz belegt. Weitere vier Teams erreichten gute Plätze im Rundenwettkampf. Beim Gauschießen gingen gar 14 Schützen an den Start. Teilgenommen haben die Aktiven zudem an der Stadtmeisterschaft und dem Sparkassenpokalschießen. 38 Aktive beteiligten sich am Königsschießen. Jugendleiterin Julia Biebl betonte die enge Einbindung des Nachwuchses ins Vereinsgeschehen. Die Jugendlichen reihten sich auch bei den Zügen zum Frühlings- und Volksfest mit ein. Ein leichtes Minus verkündete Kassier Manuela Biebl, da mehr in den Schießbedarf investiert worden war.Grußworte übermittelte Stadtrat Alois Schinabeck auch im Namen von Oberbürgermeister Kurt Seggewiß. Alois Lukas (CSU) lobte das aktive Mitwirken der Jugendlichen. Silvia Tusch vom Stadtjugendring erklärte, sie hoffe auf eine erneute Teilnahme am Kinderbürgerfest. Harald Frischholz vom Oberpfälzer Nordgau (ONG) dankte für die Zusammenarbeit und lobte Wolfgang Weiß vom Verein, der sich im März als Gauschützenmeister für den ONG zur Wahl stellt.Die Ergebnisse der Wahlen: Die Protokolle schreibt weiterhin Thomas Tröger, Kassiererin bleibt Manuela Biebl. Wolfgang Weiß ist erneut Sportleiter. Als Beisitzer kam neben Manuela Gicklhorn neu Michael Luber für Stefan Weig. Die Kassenprüfer sind abermals Josef Melch und Thomas Lugert, als Vertreter zum Stadtverband gehen Manuela Biebl und Martina Weiß. Zuvor hatte die Jugend Julia Biebl zu ihrer Leiterin gewählt, Emily Luber ist ihre Stellvertreterin, Jugendsprecher bleiben Maximilian Weig und Marie Luber.Die Nadel in Verbundenheit des ONG erhielt Maximilian Weig. Die kleine silberne Bezirksnadel ging an Alexandra Albrecht und Thomas Tröger. Termine: Kegelabend mit dem Patenverein Hubertus Weiden ist am Samstag, 4. Februar. Die Königsfeier hat der Verein auf den 13. Mai im Sportzentrum ab 19 Uhr angesetzt.