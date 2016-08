Muglhof. Den Gästen wurde es ziemlich warm. Denn beim Dorffest der Feuerwehr in Muglhof strahlte am Sonntag die Sonne vom Himmel. Doch trotz der sommerlichen Hochtemperaturen fanden sich viele Besucher ein. Bereits zum Festauftakt am Vormittag waren die Fahrzeughalle und das angebaute Zelt zum Gottesdienst voll besetzt. Nach der Kirche blieben viele Gäste zum anschließenden Frühschoppen, den Vorsitzender Rudi Kreis eröffnete.

Mittags waren die Helfer am Essensstand gefordert. Am begehrtesten war der Spanferkel-Rollbraten. Nach der etwas ruhigeren Mittagsphase füllten sich am Nachmittag die Plätze zusehends. Neben einer Grilltheke gab es noch aus dem Backofen Bauernbrot, Zwiebelkuchen und Pizza. Wer sich mit Süßem verwöhnen lassen wollte, hatte an der Kuchentheke die Qual der Wahl: Torten, Kuchen und Kücherl hatten die Feuerwehrfrauen selbst gemacht. Die Kinder belagerten die Hüpfburg, versuchten sich an der Kübelspritze oder beim Büchsenwerfen.Vorsitzender Rudi Kreis hieß neben Abordnungen der Ortsteilfeuerwehren und der Stadtfeuerwehr auch die Verbindungsstadträte Alois Lukas (CSU), Karl-Heinz Schell (SPD), Stefan Rank (Bürgerliste) und Stadtbrandrat Richard Schieder willkommen. Spannend wurde es am Abend bei der Ziehung der Gewinnlose durch die Glücksfeen Katharina und Elsha. Den Hauptpreis, ein Samsung-Tablet, gewann Miriam Lederer aus Muglhof. David Lukas aus Letzau reichte die gewonnene Holzgartenbank postwendend an seine Mutter weiter, und Sandra Steiner aus Muglhof freute sich über einen Holzblumentrog. Musikalisch gab Winnie Prem den Ton an. Zum Festausklang am Abend verlagerte sich das Geschehen schließlich immer mehr in die Bar, die vor allem von den Jugendlichen angenommen wurde.