Krippenfiguren aus Wachs haben Fans. Diese bewundern die natürlich wirkenden Hautpartien. Rosemarie Hüttner ist ein Schatz in die Hände gefallen. Sie teilt ihn mit anderen.

Neunkirchen. Rosemarie Hüttner bastelte in einem Kurs mit sieben Frauen Wachsfiguren für Krippen. "Gelernt habe ich alles von Anni Panzer", sagt die 72-Jährige. "Da war ich jede Woche bei ihr. Sie war da schon alt und wollte, dass ich das weitermache." Hüttner hatte sich das aber nicht zugetraut: Die Krippenkunst und das Herstellen von Fatschenkindln waren Panzers große Leidenschaft. Die Schirmitzerin hatte erstmals 1948 eine Krippe aufgebaut. Das Arrangement bewunderten Passanten in einem Schaufenster der ehemaligen Buchhandlung Schlegl. "Dieses Kunstwerk kann sich auf jeder größeren Ausstellung sehen lassen", war damals in der Zeitung gestanden. Panzer starb 2003. Ihre Figuren aber gibt es noch. Die Stadtkrippe auf dem Brunnen vor dem alten Rathaus ist eines ihrer Werke.Heidi Tyroller, eine Tochter Panzers, übergab die verbliebenen Materialien an Hüttner. "Da habe ich mich verpflichtet gefühlt", erinnert sich Hüttner. Sie organisierte einen Bastelkurs. Sieben Teilnehmerinnen hatten großes Interesse an den Wachsfiguren. Wie vor 50 Jahren waren viele fleißige Hände am Werk: Die Frauen verbanden Kopf, Hände und Füße aus Wachs mit Draht, wickelten sie mit alten Strumpfhosen ein und kleideten die Figuren liebevoll mit Baumwollstoffen, Seide oder Leinen. Die Heiligen Drei Könige bekamen Gewänder aus festlichen Stoffen für kirchliche Zwecke: Sie trugen Paramentenstoffe und abgetrennte Paramentenborten. Die verbliebenen Bastelmaterialien Anni Panzers soll Kulturamtschefin Petra Vorsatz bald für das Stadtarchiv entgegennehmen. "Vielleicht mache ich aber auch noch einen Kurs", sagt Hüttner.