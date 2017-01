Hutzastube strickt für Hort

Das ganze Jahr über wurde gehäkelt, gestrickt und gewerkelt, um die Waren im November auf dem Advents-Basar zu verkaufen. "Den Basar gibt es schon seit fünf Jahren, und sämtliche Erlöse wurden für einen guten Zweck gespendet. Immer für jemanden aus dem Viertel", berichten die Organisatorinnen. So ist es dieses Jahr der Kinderhort Kreuz Christi, eine Einrichtung, die seit 1998 nachmittags Kinder betreut."Wir waren ursprünglich nur als Provisorium gedacht, aber die Nachfrage nach einer Betreuung für die Kinder ist so groß, dass es uns jetzt schon seit 18 Jahren gibt", erklärt Hortleiterin Anke Luber . "Der Mietvertrag für das Gebäude, in dem der Hort untergebracht ist, ist befristet und die Zukunft ungewiss", sagt sie. Umso mehr freut sie sich über die 850 Euro Spendengeld. Es gibt Pläne für ein neues Spielgerät wie eine Schaukel. "Außerdem müssten die Innenräume renoviert werden."