Schon einmal auf der Bühne gestanden? Selbst einen Song komponiert oder das sogar im Ton-Studio aufgenommen? Noch nicht? Das Jugendzentrum macht es möglich. In verschiedenen Workshops dürfen sich Jugendliche austesten.

Alternative zu Playstation

Zielgruppe: 12 bis 18 Jahre

Wöchentliche Workshops Theater- und Bühnengestaltung mit Marlene Wagner-Müller. Immer Dienstag, 18 bis 20 Uhr, im Juz.



"Beatproducing" mit Tobias Stadler, Montag, 18 bis 20 Uhr, im Magischen Projekt, Sedanstraße 23.



Mixing und Mastering (Aufnahme) mit Tobias Stadler, Mittwoch, 18 bis 20 Uhr, im Juz.



Grundlagen im Tonstudio mit Benjamin Kahnes, Dienstag, 15 bis 18 Uhr, im Magischen Projekt



Breakdance mit Josef und Krafty, Dienstag, 18 bis 20 Uhr, im Juz.



Hip-Hop mit Chris, Freitag, 15:30 bis 17 Uhr, im Juz.



Gesang mit Tamara, Mittwoch, 17 bis 18 Uhr, im Magischen Projekt



Instrumente mit Michael, Mittwoch, 18 bis 20 Uhr, im Juz. (plue)

"Step by Step - Mein Leben! Meine Aktionen" heißt das Kulturprojekt im Juz, das im November 2016 gestartet ist. Dort werden verschiedene Workshops angeboten wie Breakdance, Theater, Textwriting oder Gesang. Ausgewählte Referenten zeigen den Jugendlichen Schritt für Schritt, wie das Ganze richtig umgesetzt wird. Rund 200 Schüler der Pestalozzi- und Max-Reger-Mittelschule durften am Mittwoch schon mal in je zwei Kurse schnuppern.Initiiert werden die alternativen Lehrgänge durch das "Magische Projekt e. V.", das in Kooperation mit dem Stadtjugendring Weiden, der Pestalozzi- und der Max-Reger-Mittelschule eine Förderung über das Programm "Kultur macht stark" für außerschulische Maßnahmen erhalten hat. "Mit diesem Projekt können wir den Jugendlichen Schlüsselkompetenzen vermitteln und zwar mit Spaß", meint Vorsitzende Julia Zimmermann. Damit die Förderung aber weiterhin bestehen bleibt, suchen das Juz und das "Magische Projekt" noch weitere Teilnehmer und freuen sich über jeden, der noch mit dazustoßen möchte.Einer der Referenten ist Benjamin Kahnes, alias "Benny", der seit zehn Jahren Erfahrungen im Musikbusiness sammelt. "Wir machen eigentlich jede Art von Musik. Wir schauen, was die Kids machen wollen. Ich schreibe mit ihnen Texte, zeige ihnen das Mischpult von A bis Z. Ab und zu machen wir auch ein Musikvideo, das wir dann gemeinsam bearbeiten", sagt Kahnes, der Jugendlichen die Grundlagen im Tonstudio zeigt.Ziel von allem ist es, Jugendlichen Alternativen zu Playstation, Fernsehen oder Alkohol zu zeigen. In den Workshops lernen sie, eigene Projekte zu gestalten, Ideen zu entwickeln und diese auch in die Tat umzusetzen - und das Ganze in Teamwork mit anderen.Das Projekt "Step by Step" gibt es zum ersten Mal in dieser Form. Jugendliche im Alter zwischen 12 und 18 Jahren, die unter anderem aus (sozial) benachteiligten Familien stammen, dürfen sich dabei ausprobieren und neu erfinden etwa beim Rap, Gesang, Breakdance oder im Theater. Insgesamt werden zwölf Workshops angeboten.Die Ergebnisse werden schließlich am 28. August präsentiert. Da gibt es dann eine große Veranstaltung - einen "Hip-Hop-Jam". Dort wird es zudem eine Graffiti-Aktion, einen Skateboardcontest, "Open Mic Sessions" auf der Bühne und ein Theaterstück der etwas anderen Art geben. Auch treten verschiedene Live-Acts auf. "Safe ist schon mal Taju 7", erklärt Benjamin Kahnes, der auch der Hauptverantwortliche für die Veranstaltung "Style is the key" ist.