Nachwuchsmangel? Nicht beim Imkerverein Weiden und Umgebung. Der hat stattdessen neue Mitstreiter gewonnen. Auch dank besonderer Angebote.

15 Jungimker begannen im vergangenen Jahr, beim Verein das Handwerk zu lernen. Geholfen haben dabei auch die Einsteigerkurse, die demnächst wieder starten. Unterm Strich wuchs der Verein auf 57 Mitglieder mit 297 Bienenvölkern.Diese zahlen nannte Vorsitzende Erika Brandl in der Jahreshauptversammlung. Daneben gab sie einen Überblick über die vielen Aktivitäten. So gab sich der Verein im 54. Jahr seines Bestehens eine Satzung. Daneben gab es einen Ausflug zum Imkertag der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Garten. Ein Kurs für Einsteiger in die Imkerei, ein Honigkurs und ein Kurs über Wachs fanden 88 Teilnehmer. Daneben unterstützte der Verein mit viel Engagement die Einrichtung des Almesbachers Bienenlehrpfad zusammen mit Studierenden der Höheren Landbauschule. Der Pfad kann jederzeit begangen werden. Dieses Jahr soll er mit lebenden Bienenvölkern ergänzt werden, die Vereinsmitglieder betreuen. Wer Führungen wünscht, kann sich an Brandl wenden.Ab 21. April gibt es wieder einen Kurs für Einsteiger in die Imkerei. Er ist jeweils freitags um 17 Uhr am Bienenstand von Brandl in Wiesendorf 4. Teilnehmer lernen die Grundlagen der Bienenhaltung in Theorie und Praxis. Es werden Beuten, Zubehör, Völkerführung über das Jahr, Honig-ernte, Behandlung der Varroamilbe und Einfütterung erklärt. Jeder darf direkt an einem Bienenvolk arbeiten. Wer möchte, kann sich über die Bildung eines Ablegers ein eigenes Volk heranziehen. Material und Schutzkleidung werden zur Verfügung gestellt. Zwei Schnupperstunden sind kostenlos. Der weitere Besuch kostet für Volljährige 25 Euro. Anmeldung unter 09605/2736 oder per E-Mail an info@imkervereinweiden.de.