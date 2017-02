In der Berufung: Einen von sechs Kratzern in Privatauto eines Polizisten eingeräumt

Bis zuletzt bestritt ein 68-jähriger Studiendirektor a. D. energisch, im Jahr 2015 sechs Mal das Auto eines Polizisten verkratzt zu haben. Bei der Berufungsverhandlung am Montag am Landgericht räumte er jetzt zumindest die letzte Tat vom Oktober 2015 ein. Verteidiger Christoph Scharf verlas ein Geständnis: Sein Mandant habe mit einem Schraubenzieher einen Kratzer in den weißen Ford gemacht.

Nur zähneknirschend

Vorausgegangen war ein Verständigungsgespräch mit der 2. kleinen Strafkammer unter Vorsitz von Landgerichtsvizepräsident Georg Grüner. Für die anderen fünf Fälle von Sachbeschädigung stellte das Gericht das Verfahren ein. Das Urteil lautete auf 50 Tagessätze à 80 Euro. Das Gericht rechnete dem Weidener an, dass eine weitere umfangreiche Beweisaufnahme damit vermieden werden konnte. Zudem habe der 68-Jährige bereits Wiedergutmachung geleistet und 1500 Euro - Ergebnis eines schon geschlossenen Vergleichs vor dem Zivilgericht - an den Polizisten bezahlt. Der Pensionär trägt auch die Kosten des Berufungsverfahrens.Damit wird ein Schlussstrich unter eine Geschichte gesetzt, die die Weidener Justiz schon seit über einem Jahr beschäftigt. In erster Instanz war der ehemalige Lehrer im Juli 2016 vom Amtsgericht Weiden zu 180 Tagessätzen zu je 80 Euro verurteilt worden. Der Richter sah es damals als erwiesen an, dass der 67-Jährige sechs Mal das Auto eines Polizisten verkratzt hatte. Nach fünf Vorfällen dieser Art hatte die Polizei eine Überwachungskamera installiert. Prompt kam es zum sechsten Kratzer. Die Videoaufnahme zeigte unter anderem den pensionierten Studiendirektor, wie er im fraglichen Zeitraum mit dem Rad am Auto vorbeifährt und sich bückt. Recht viel mehr sieht man nicht, die Aufnahme ist nicht besonders gut. Weiteres Beweismittel: Eine Woche später hielt die Polizei den Weidener auf. Im Fahrradtäschchen fand sich ein Schraubenzieher mit Lackspuren vom Ford. Der 68-Jährige erklärte dies vor Gericht mit Renovierungsarbeiten bei sich Zuhause, später mit Lackarbeiten am Auto der Tochter.Alles geklärt? Laut Verteidigung erfolgte das Geständnis nur, um das Gerichtsverfahren abzukürzen. Anwalt Scharf sieht die Anklage nach wie vor "so eindeutig nicht bestätigt".