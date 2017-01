In einem Schuhgeschäft im Weidener Kaufland überlistete bereits am 18. Januar ein bislang Unbekannter die Verkäuferin und ergaunerte sich so 200 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wie die Polizei erst am heutigen Freitag mitteilt, wollte ein etwa 50-jähriger Mann am 18. Januar gegen 15:10 Uhr im Schuhgeschäft eine Schuhcreme im Wert von 2,50 Euro an der Kasse bezahlen. Anschließend bat er die Verkäuferin ein Bündel 10 Euro-Scheine in große Scheine zu wechseln. Dazu übergab er der Verkäuferin das Bündel, die das Geld zählte und die 40 Scheine auf dem Tresen ablegte. Der Mann nahm die 40 Scheine wieder an sich. Als die Verkäuferin ihn aufforderte, das Geld wieder auf dem Tresen abzulegen, kam genau in diesem Moment eine Frau. Diese fragte nach, ob sie eine Handtasche, die hinter der Kasse platziert war, in Augenschein nehmen darf. Die Verkäuferin drehte sich um, entnahm die Handtasche aus dem Regal und übergab sie an die Frau. Anschließend nahm die Verkäuferin das auf dem Tresen liegende Geld und legte es in die Kasse. Dem bislang unbekannten Mann übergab sie anschließend 400 Euro in großen Scheinen. Bei der Kassenabrechnung am Abend bemerkte die Verkäuferin, dass 200 Euro fehlen. Den Schaden muss sie aus eigener Tasche bezahlen.Der bislang unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: circa 50 Jahre, südländisches Erscheinungsbild, etwa 185 cm groß und schlank. Zudem könnte er einen Schnauzer haben. Bekleidet war er mit Sakko. Sein Erscheinungsbild wird als gepflegt beschrieben. Auffallend waren die stark verschmutzten Schuhe. Mit der Verkäuferin unterhielt er sich hochdeutsch mit ausländischem Akzent. Zu der Dame, die sich die Handtasche zeigen ließ aber nicht kaufte, liegt der Polizei keine Beschreibung vor. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weiden unter Telefon 0961/401-321 zu melden.