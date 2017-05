30 Zentimeter groß, feuerfest, mit Sicherheitsaugen: Das ist der "Trösterbär". Seit über zehn Jahren wirbt eine Fundraising-Agentur aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach um Spenden für Notfallteddys. Das Landgericht Weiden hegt in einem aktuellen Prozess Zweifel an der Masse gesponserter Kuscheltiere.

Mitarbeiter ausgenutzt

Große Barabhebungen

Weiden/Amberg-Sulzbach. Landgerichtspräsident Walter Leupold: "Ich habe noch nicht entdeckt, dass jedes Kind in Bayern mit einem Bären herumläuft." Rechnerisch hätte die Agentur 2014 bis 2016 bayernweit rund 30 000 Bären ausgeliefert. Die Aktion gibt es schon seit mindestens 2008. "Krankenhäuser haben den größten Bedarf, ebenso Rettungsdienste", sagte der Geschäftsführer (57) im Zeugenstand. Das Sponsoring eines Notfallteddys koste dem Spender 15 Euro. Er kaufe den Bären für 6,40 "mit Großhandelsrabatt". Der Restbetrag fließe in Akquise, Porto, Verwaltungskosten.Leupold ließ offen, ob dies "eine Aktion ist, die man unterstützen sollte". Ohnehin ist der 57-jährige "Fundraiser" im Betrugsprozess gar nicht der Angeklagte. "Er hat das ein Eckerl cleverer betrieben, wenn auch nicht unbedingt moralischer." Angeklagt ist seine Subunternehmerin, eine 44-Jährige aus dem Landkreis Neustadt/WN. Sie betrieb ein Callcenter, das im Auftrag der Amberg-Sulzbacher Agentur arbeitete.Zehn Mitarbeiter (450-Euro-Basis und Teilzeit für Mindestlohn) warben per Telefon um Spenden. "Sie waren guten Glaubens, dass sie für benachteiligte Kinder telefonieren", sagt der Sachbearbeiter der Kriminalpolizei. Die Damen sammelten in knapp zwei Jahren über 500 000 Euro allein für Trostbären. Davon zweigte die Angeklagte etwa 70 000 Euro aufs eigene Konto ab, plus 40 000 Euro aus eigenen Spendenaktionen. Sie ist geständig. Der Alleinerziehenden werden acht Vorstrafen wegen Vermögensdelikten zum Verhängnis. In einem Verständigungsgespräch wurden 3,5 bis 4,5 Jahre Haft ohne Bewährung abgesteckt (Urteil: 29. Mai).Die 44-Jährige aus dem Landkreis Neustadt/WN rechtfertigt sich damit, dass sie Finanzlöcher stopfte, um das Callcenter zu retten. Die gelernte Floristin hatte die Firma 2013 von ihrem ehemaligen Weidener Chef abgelöst. "Er machte Druck. Wenn ich sie nicht übernähme, dann wäre es vorbei." Auch weil dieser Chef weiter Zugriff auf das Firmenkonto gehabt habe, sei sie auf keinen grünen Zweig gekommen. Sie schießt gegen die Kripo, gegen die Presse, gegen den 57-Jährigen aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach: "Das wird jetzt so dargestellt, als hätte ich alles für mich genommen."Auf den Spendenbetrug kamen die Ermittler nach einer eidesstattlichen Versicherung der 44-Jährigen 2015. Der Gerichtsvollzieher fand nur ein leeres Konto vor. Die Kripo stieß auf zwei verheimlichte Konten, unter anderem in Burglengenfeld. Diese wiesen sechsstellige Umsätze auf. Die Bilanzbuchhalterin der Kripo beziffert die Einnahmen auf legale 190 000 Euro (45 Prozent "Trostbären"-Provision). Dazu 1663 betrügerisch gewonnene Spenden über 110 000 Euro. An Ausgaben gingen 60 000 Euro für Löhne weg. Der "größte Batzen" waren 120 000 Euro Barabhebungen an Automaten in den zwei Jahren. "Es lässt sich nicht nachvollziehen, was mit dem Geld passiert ist", sagt der Kripobeamte.Für eine "Weihnachtsaktion" wurde explizit mit vier gemeinnützigen Einrichtungen in Weiden und Neustadt geworben. Das Gericht hat alle Träger gehört, zuletzt einen Pfarrer. Er kannte weder die Angeklagte, noch hat er je einen Cent erhalten.