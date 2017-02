Informationen aus erster Hand: Der Kommandeur des Artilleriebataillons 131, Christian Kiesel, berichtet über die Übung in Litauen. Auf interessante Vorträge setzt der neue Sektionsleiter der Gesellschaft für Sicherheitspolitik (GSP), Harald Puckschamel, auch künftig.

Aufwendige Verlegung

Um Rückkehrer werben

(kzr) Wichtig ist Puckschamel zudem die Mitgliedergewinnung. Ihm zur Seite stehen mit der Kassenverwaltung Oberstabsärztin Manja Bönchendorf und Günter Bogner vom Reservistenverband. Vor den Neuwahlen referierte Oberstleutnant Kiesel über die multinationale Übung in Litauen unter dem Namen "Iron Sword 2016".Zweck sei die "Steigerung der Interoperabilität der Landstreitkräfte durch Integration in einen multinationalen Gefechtsverband" gewesen. Dazu gehöre vor allem auch die Erhöhung des Ausbildungsstandes im Einsatz der Bataillone für offensive und defensive Operationen. Ziel war die Verlegung des Gefechtsverbandes, der Aufbau und Betrieb eines Feldlagers, der Feuerkampf im multinationalen Umfeld und die gegenseitige Ausbildung. In einer Bilddokumentation schilderte der Kommandeur die Probleme bei der Verlegung und Rückverlegung, aber auch die positiven Eindrücke, die diese Gefechtsübung bei den Soldaten hinterlassen habe.Die Verlegung der Fahrzeuge und des Personals erfolgten über den Luft-, Land- und Bahnweg. Insgesamt wurden 17 Kettenfahrzeuge, 140 Radfahrzeuge und 14 Anhänger nach Litauen verlegt. Auf dem Landweg waren fast 1500 Kilometer zu absolvieren. Das Gefechtsschießen forderte 660 Schuss und 120 Raketen. Mit einem Filmbeitrag über die Verlegung und das Lagerleben beendete Kiesel seinen Vortrag.Kreisorganisationsleiter Günter Bogner stellte den stellvertretenden Vorsitzenden der GSP Bayern, Matthias Lucke, vor. Dieser sprach über Möglichkeiten der Führung einer Sektion der GSP. Daneben sicherte er den Mitgliedern seine volle Unterstützung bei der nächsten Veranstaltung zu. Auch die nötigen Haushaltsmittel stelle er zur Verfügung.Nach einer Aussprache erklärte sich Harald Puckschamel bereit, die Leitung der Sektion zu übernehmen. Puckschamel forderte die Mitglieder auf, ihm bei seiner Arbeit zu helfen. Ziel sei es auch, ausgetretene Mitglieder wieder für die Weidener Sektion zu gewinnen. Die sicherheitspolitischen Vorträge in den vergangenen Jahren seien immer sehr gut besucht gewesen. Dahin wolle er wieder zurückfinden. In seinem Schlusswort zeigte sich der Sektionsleiter offen, verstärkt auch mit den Soldatenverbänden zusammenzuarbeiten.